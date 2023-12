PREZZO FOLLE per il Monitor Curvo di Xiaomi da 30"!

Questo Monitor di Xiaomi è davvero incredibile, e a questo prezzo ancora di più! Stiamo parlando dello Xiaomi Curved Gaming Monitor 30″: uno schermo pensato per videogiocare dall’incredibile risoluzione di 2560×1080. Da un prezzo originale di 324,99€, crolla a soli 216,99€

su Amazon: uno sconto folle!

Xiaomi Curved Gaming Monitor 30″: tutte le caratteristiche

La curvatura di 1800R del monitor Xiaomi Curved Gaming Monitor 30 è progettata per immergerti completamente nell’azione, garantendo un’immagine panoramica senza distorsioni. Questo design non solo riduce l’affaticamento visivo, ma contribuisce anche a creare un’esperienza di gioco coinvolgente e avvincente. Con uno schermo ultrawide da 30 pollici e una risoluzione di 2560×1080, il monitor offre un’esperienza di gioco cinematografica. Il rapporto di aspetto di 21:9 ti consente di catturare molto più dettaglio dell’azione sullo schermo, conferendoti un vantaggio competitivo nei giochi più intensi.

Il refresh rate di 200Hz del monitor Xiaomi Curved Gaming Monitor 30 elimina il tearing e lo sfarfallio, garantendo un’azione fluida e priva di sfocature. Grazie alla tecnologia AMD FreeSync Premium, inoltre, il refresh rate del monitor si sincronizza con il framerate della tua scheda grafica, eliminando il tearing e i micro-lag. Il risultato è un gameplay senza interruzioni, anche nelle scene più impegnative.

Con una gamma colori sRGB del 99% e un contrasto elevato di 3000:1, il monitor offre immagini vivide e realistiche. Ogni dettaglio della scena viene reso in modo nitido, sia nelle zone luminose che in quelle scure. Per la salvaguardia dei tuoi occhi, la tecnologia DC dimming riduce il flickering dello schermo, mentre la certificazione Low Blue Light di TÜV Rheinland filtra la luce blu dannosa, consentendoti sessioni di gioco prolungate senza affaticamenti.

Per non farsi mancare alcuna comodità, il supporto regolabile del monitor Xiaomi Curved Gaming Monitor 30 offre la flessibilità di inclinare, ruotare e alzare lo schermo, adattandolo alla tua posizione di visione ideale.

Non perdere l’occasione di far tuo questo Xiaomi Curved Gaming Monitor 30″ a soli 216,99€ invece di 324,99€!

