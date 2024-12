Prezzi folli su Amazon per gli spazzolini elettrici Oral-B: 5 occasioni WOW

Oggi abbiamo deciso di mettere in una lista le 5 migliori occasioni di Amazon che sta facendo degli sconti pazzeschi sugli spazzolini elettrici Oral-B. Fai alla svelta perché tutte queste promozioni sono in offerta a tempo limitato e quindi potrebbero scadere da un momento all’altro.

Spazzolini elettrici Oral-B: prezzi da favola per 5 modelli

Grazie un ottimo sconto sul prezzo originale del 55% puoi fare tu lo spazzolino elettrico Oral-B Pro Series 3 con una testina di ricambio e una custodia da viaggio inclusa, a soli 44,99 euro. Gode di 3 modalità di spazzolamento e con la testina rotonda avvolge ogni dente per una pulizia completa. Massimo risultato per un costo minimo.

A un prezzo molto simile puoi avere il mitico Oral-B Smart 4, uno dei più amati acquistati. Possiede un motore potentissimo che rimuove fino al 100% di placca in più rispetto lo spazzolino tradizionale e in confezione troverai una testina di ricambio, la custodia da viaggio e il dentifricio professionale Oral-B. Tutto questo a soli 49,99 euro, con lo sconto del 45%.

Altra ottima offerta per Oral-B iO 3. Potrai avvalerti di 3 modalità per una pulizia quotidiana, denti sensibili e sbiancante. Possiede un timer che vibra ogni 30 secondi per 4 volte per aiutarti ad avere un’igiene dentale perfetta e possiede anche un promemoria per la sostituzione della testina. Oggi tua soli 59,99 euro, scontato del 50%.

Alziamo l’asticella con il mitico Oral-B iO 6N, uno spazzolino elettrico veramente strabiliante. Oltre alla classica oscillazione e rotazione offre delle micro vibrazioni per una sensazione di freschezza e pulizia completa. Gode addirittura di 5 modalità di pulizia intelligenti e in confezione trovi una bellissima custodia da viaggio robusta. Metterlo nel tuo carrello a soli 119,99 euro.

L’inimitabile Oral-B iO9 oggi tua soli 198 euro, con lo sconto del 19%. Tra le tante tecnologie che possiede gode del rilevamento della posizione intelligente ed è in grado di monitorare le aree di spazzolamento in tempo reale. Possiede la bellezza di 7 modalità di pulizia, un promemoria per il cambio della testina e un indicatore di livello della batteria.

Come ti dicevo queste sono tutte offerte a tempo limitato e quindi devi fare proprio in fretta. Con uno di questi spazzolini elettrici Oral-B avrai sicuramente una pulizia straordinaria e ti renderai conto della differenza in pochissime settimane. Inoltre se sei abbonato ai servizi Prime riceverai il tuo acquisto direttamente a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.