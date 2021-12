Prey sarà gratis su Epic Games Store il giorno di Natale?

Si è parlato tanto del gioco in regalo su Epic Games Store per il giorno di Natale e adesso scopriamo che dovrebbe trattarsi di Prey.

A svelarlo è un leak piuttosto affidabile che ci ha già anticipato i vari titoli che nel corso di questi giorni sono stati regalati con la piattaforma del produttore statunitense. Per la conferma dobbiamo aspettare le ore 17 di domani, 25 dicembre, quando il gioco dovrebbe essere effettivamente gratis per 24 ore.

Prey, il reboot capolavoro di Arkane Studios

Lanciato nel 2017, Prey è il reboot dell'omonimo titolo commercializzato nel 2006 per PC e Xbox 360. Con l'originale, tuttavia, ne condivide soltanto il nome, dato che è cambiato lo sviluppatore e anche di fatto il concept del gioco.

Ad occuparsene è stato il team di Austin di Arkane Studios, già autore di Dishonored e attualmente al lavoro su Redfall per PC e Xbox Series X/S. Il titolo si presenta come un action adventure in prima persona con elementi da gioco di ruolo, accompagnato da un importante comparto narrativo.

Nei panni di Morgan Yu, che possiamo scegliere se rendere uomo o donna, ci troveremo nella stazione spaziale di Talos I, costretti a confrontarci con una misteriosa razza aliena. Qui, prenderemo confidenza con un gameplay ricco e profondo, che fa ampio uso delle abilità e delle armi a disposizione del giocatore per mettere sul piatto un'esperienza varia, impegnativa e coinvolgente, con un level design che ha fatto scuola.

Si tratterebbe quindi di un regalo di Natale niente male per tutti gli iscritti a Epic Games Store dato che in questo caso, a differenza di quanto accade con i servizi in abbonamento come PlayStation Plus e Xbox Game Pass, una volta riscattato il gioco rimane nostro per sempre, legato al proprio account.

Prey è comunque disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One e, a proposito, è incluso nel catalogo del Game Pass.