Xbox Game Pass, quanto valgono i giochi inseriti nel 2021?

È stato un anno particolarmente ricco per Xbox Game Pass e lo dimostra il valore dei giochi inseriti nel corso del 2021.

Stando a dei calcoli fatti dal portale The Loadout, se si considerano tutti i titoli entrati nel catalogo durante l'anno solare si arriva a una cifra complessiva di 6317,35 dollari, pari a circa 5600 euro. La stima è realizzata in base al prezzo di ogni singolo gioco su Microsoft Store.

Il mese più importante in questo senso è stato quello di marzo, con un valore complessivo di 946,67 dollari (839,58 euro), mentre il più basso va a quello immediatamente successivo, aprile, con “appena” 330,91 dollari (293,48 euro).

Xbox Game Pass è ormai imprescindibile per gli appassionati

Il debutto di Xbox Game Pass risale al giugno 2017, diventando via via sempre più centrale nelle strategie di Microsoft per il mercato dei videogiochi.

Ad oggi, con oltre 18 milioni di abbonati secondo l'ultimo dato ufficiale vecchio quasi un anno, è indubbiamente la vera killer application delle console Xbox.

Ad un prezzo di 9,99 euro al mese, permette di accedere ad un vasto catalogo di oltre 300 giochi tra Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X/S, con nuovi titoli che vengono aggiunti costantemente, le esclusive Xbox Game Studios disponibili dal giorno del lancio, come i recenti Forza Horizon 5 e Halo Infinite, e sconti e offerte esclusive.

Il piano di abbonamento Ultimate, che ha un costo di 12,99 euro al mese, include anche la possibilità di giocare in cloud da PC, console o un dispositivo mobile, ricompense gratuite, una sottoscrizione a Xbox LIVE Gold e l'accesso al catalogo di EA Play, una raccolta dei migliori titoli Electronic Arts per PC e console.