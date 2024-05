Prestito di 1.500€ con TAEG 0: come accedere alla promo di Younited

Con Younited è possibile accedere a un prestito personale davvero conveniente. In questo momento, è disponibile una promo flash molto interessante che consente di ottenere 1.500 euro in prestito con TAEG 0% e rimborso in 24 mesi.

La richiesta può avvenire tramite il box qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di Younited. L’offerta è riservata solo ai primi 50 nuovi clienti con più alto merito creditizio e terminerà, quindi, a breve. Si tratta, quindi, di una promo flash, pensata per premiare chi sceglie oggi Younited.

Una volta raggiunto il sito di Younited, è possibile compilare l’apposito modulo e inoltrare la richiesta di prestito, per poter accedere a questa nuova promozione appena lanciata dall’istituto.

Perché scegliere Younited per un prestito personale

La promozione in corso che consente l’accesso a un prestito con TAEG 0% è sicuramente interessante ma non è l’unico motivo per cui conviene scegliere Younited per ottenere un prestito. L’istituto, infatti, propone diversi vantaggi ai suoi clienti.

Il prestito con Younited può essere richiesto in 3 minuti, seguendo una procedura online semplice e veloce. Da notare, inoltre, che è possibile estendere il piano di rimborso fino a 84 mesi, in modo da adeguare la rata mensile alle proprie esigenze.

Il servizio messo a disposizione da Younited, inoltre, è molto apprezzato dagli utenti. L’istituto, infatti, ha ottenuto un giudizio di 5 stelle su 5 sia su Trustpilot che su Google Reviews, caratterizzandosi come un vero e proprio punto di riferimento per i consumatori alla ricerca di un modo semplice e conveniente per l’accesso al credito.

Per richiedere un prestito con Younited basta seguire il link qui di sotto. La procedura, come sottolineato in precedenza, è semplice e veloce. Si inseriscono i dati (bastano 3 minuti) e si attende la risposta dell’istituto che comunicherà la fattibilità del prestito entro 24 ore dalla richiesta.