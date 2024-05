Preparati per l'estate con il CONDIZIONATORE Daikin a 439€ grazie al COUPON!

Il caldo torrido è ormai alle porte e qual è il modo migliore di affrontarlo se non con un condizionatore pronto a rinfrescare la tua abitazione? Il modello di Daikin è perfetto e, grazie al coupon “PSPRMAY24“, vede il suo prezzo scendere a soli 439,00€!

Scopriamo tutte le caratteristiche del condizionatore

L’efficienza energetica di questo condizionatore è un altro dei suoi punti di forza, con valori che raggiungono la classe A++, assicura un risparmio energetico significativo. Inoltre, l’uso del gas refrigerante R-32 riduce l’impatto ambientale del 68% rispetto ai sistemi tradizionali a R-410A, rendendolo una scelta ecologica oltre che economica.

Le funzioni avanzate del Daikin FTXC-D includono la modalità comfort durante il sonno, che garantisce notti riposanti e silenziose, e un timer programmabile per accendere e spegnere il climatizzatore secondo le tue necessità. Inoltre, la funzione di auto-diagnosi permette di rilevare facilmente eventuali malfunzionamenti, assicurando un funzionamento sempre ottimale.

L’unità esterna è progettata per resistere a tutto, con un design curato e un’installazione semplice. Il suo scambiatore di calore è trattato con un rivestimento anti-corrosione, che ne prolunga la durata nel tempo. E con un livello di rumore di soli 60 dB, garantisce un comfort acustico ideale sia per l’unità interna che per quella esterna.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, gode di tecnologia inverter, capace di svolgere funzioni di raffreddamento, ventilazione e riscaldamento. La capacità di raffreddamento varia da un minimo di 4400 BTU/h a un massimo di 13600 BTU/h, mentre la capacità di riscaldamento va da 4400 BTU/h a 16400 BTU/h. L’efficienza energetica è classificata A++ in raffreddamento e varia tra A+++ e A+ in riscaldamento a seconda della stagione.

Prendi subito il tuo nuovo condizionatore a soli 439,00€, grazie al prezzo bomba proposto da eBay, grazie al coupon “PSPRMAY24“.