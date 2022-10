Preparate i vostri Mac: sta arrivando macOS 13 Ventura

Apple ha appena rilasciato la Release Candidate di macOS 13 Ventura; praticamente, si tratta di una versione per sviluppatori che, di solito, antecede quella ufficiale che sembra essere prossima al debutto.

Facciamo il punto della situazione: l’OEM di Cupertino ha appena svelato la nuova RC di macOS 13 Ventura agli sviluppatori. Questa è la versione next-gen del software di casa Apple. Il rilascio della stabile per tutti gli utenti è previsto per lunedì prossimo 24 ottobre. Ma cosa cambia con questa particolare versione del firmware? Scopriamolo insieme.

macOS 13 Ventura: le ultime novità

Fra le altre cose, gli sviluppaotir iscritti al programma possono scaricare la beta dal sito Apple Developer Center. Una volta installato l’account , la beta in questione verrà installata tramite il sistema OTA (over the air) interno del Mac. Basterà andare nelle Preferenze di sistema e il gioco sarà fatto.

Con macOS Ventura arriva Stage Manager, la nuova funzionalità top che permette agli utenti di concentrarsi su un’unica attività mentre le altre rimangono in background sempre attive. Con Ventura arriva Continuity Camera, una funzione che consente agli utenti di usare il proprio iPhone come webcam per il Mac; viene supportata la modalità Center Stage, Desk View e Studio Light.

Si può usare Handoff in FaceTime così da trasferire telefonate fra qualsiasi device. L’app Messaggi introduce tante novità e con Mail si possono pianificare le mail stesse o annullarne l’invio anche dopo averle spedite. Arrivano le app del Meteo e dell’Orologio e le preferenze di sistma sono state riprogettate con un design simil-iOS.

Grandi novità anche per Safari che finalmente supporta i gruppi di schede condivise e in più, l’azienda sta sviluppando un nuovo modo di gestire password e non solo. Si chiamerà Passkeys. Preparate i vostri Mac: il 24 ottobre arriverà la versione per tutti i consumatori. Intanto, se non avete un Mac, vi consigliamo l’ottimo MacBook Air (2022) con Apple Silicon M2 a soli 1359,00€. Ovviamente lo trovate su Amazon con spese di spedizione incluse nel costo del device.

