Prepara qualsiasi impasto con "La Panetteria" di Imetec in SCONTO del -35%!

Hai mai pensato di voler fare il pane direttamente nella tua cucina senza comprarlo, in modo da controllare tutti gli ingredienti al suo interno? Allora sarai felice di sapere che Amazon ha deciso di scontare del -35% “La Panetteria +Zeroglu” di Imetec: una macchina per fare diverse tipologie di impasti che, grazie al ribasso, crolla a 170,00€!

Tutte le caratteristiche della Panettiera Imetec

Imetec La Panetteria +Zeroglu gode di ben 20 programmi automatici che ti permettono di scegliere tra opzioni specifiche per farine senza glutine come quelle integrali, multicereali e con semi, oppure farine salutari come il grano saraceno, il riso, il teff e il sorgo.

Inoltre, dispone di un programma dedicato all’impasto e alla lievitazione della pizza, garantendo risultati sempre eccellenti. Con una capacità di cottura fino a 1 kg, puoi preparare abbondanti pagnotte per tutta la famiglia, e grazie all’avvio programmabile, puoi svegliarti ogni mattina con il profumo irresistibile del pane appena sfornato.

Le doppie pale impastatrici assicurano un impasto sempre omogeneo e ben sviluppato, mentre il doppio livello di cottura permette una doratura uniforme e una cottura perfetta. E la temperatura controllata di lievitazione è ideale per ottenere risultati ottimali sia con il pane che con la pizza.

Questa versatile macchina del pane ti consente di preparare anche pane classico, bianco, integrale o con semi, offrendo infinite possibilità di sperimentazione. E non mancano neanche le opzioni dolci come i plumcake, perfetti per una pausa golosa in qualsiasi momento della giornata.

Aggiungi questo incredibile elettrodomestico alla tua cucina e inizia a preparare impasti perfetti. Prendi al volo La Panetteria +Zeroglu di Imetec a 170,00€, al posto dei classici 259,99€!