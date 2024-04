Prepara fette di pane perfette grazie al TOSTAPANE Ariete (a solo 30€!)

Il tuo vecchio tostapane non funziona più come dovrebbe e tende a bruciare le tue fette di pane? Se non vuoi più fare colazione con dei pezzi di carbone, puoi prendere l’ottimo tostapane “Ariete Classica” al prezzo scontato del 22% di soli 30,11€! Scopriamo tutte le sue caratteristiche.

Tutte le caratteristiche del tostapane Ariete

Il design dell’Ariete Classica è un omaggio all’estetica degli anni ’50, con linee morbide e una scocca in metallo verniciato che lo trasformano in un vero pezzo d’arredo. Nella sua colorazione “bronzo”, poi, è veramente bellissimo.

Con sei livelli di doratura, puoi personalizzare la croccantezza dei tuoi toast e panini, mentre la funzione di espulsione automatica rende l’uso del tostapane un piacere semplice e immediato. Le quattro funzioni di tostatura, scongelamento, riscaldamento e la combinazione di scongelamento e tostatura, offrono una versatilità che soddisfa ogni esigenza culinaria.

Il tostapane è dotato di un cassetto raccogli briciole per una pulizia facile e veloce, e i piedini antiscivolo assicurano stabilità durante l’uso. Queste caratteristiche rendono questo il tostapane ideale per ogni famiglia, capace di soddisfare i gusti di tutti, dal toast leggermente dorato al panino ricco e saporito.

Inoltre, è costruito con materiali di alta qualità e sottoposto a severi controlli di sicurezza. La sua struttura in metallo e componenti interne di qualità promettono resistenza e durata nel tempo.

Ariete Classica è un classico intramontabile per la tua cucina: un tostapane che unisce la tradizione all’innovazione, portando sulla tua tavola non solo pane tostato alla perfezione. Fallo tuo a un prezzo di soli 30,11€ al posto degli originari 38,44€!