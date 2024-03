PREMIUM nel suono e nel DESIGN: altoparlante Bluetooth portatile

Bello e curato nei minimi particolari, l’Altoparlante Bluetooth di Bang & Olufsen è un gioiellino in tutto e per tutto. Con le sue dimensioni ridotte e la sua potenza è in grado di trasformare qualunque situazione in una festa nel giro di pochi secondi.

Lo porti sempre con te e non ne fai mai a meno. Grazie allo sconto del 20% oggi è il tuo affare personale. Approfitta della Festa delle Offerte di Primavera Amazon e fallo diventare tuo con soli 159€.

Le spedizioni? Come sempre gratuite e rapide in tutta Italia grazie ai servizi Prime attivi sul tuo account.

Altoparlante Bluetooth di una qualità assoluta: Bang & Olufsen fa il suo colpo

A prima vista potrebbe confonderti un po’ perché è così bello e rifinito che quasi non sembra un altoparlante Bluetooth. Tuttavia, appena lo attivi e lo connetti al tuo smartphone o al tuo dispositivo predefinito, beh, ti fa sentire immediatamente a un concerto.

Dimensioni compatte, peso leggero e cinghia incorporata per appenderlo e fissarlo un po’ dove vuoi. Tutto questo, come avrai già capito, non ne compromette la potenza. L’altoparlante in questione di Bang & Olufsen suona a 360° riuscendo a raggiungere volume elevato ma anche una qualità sensazionale. I bassi sono potenti e i toni alti non vengono distorti.

Sono presenti i comandi fisici per poter regolare la riproduzione anche senza smartphone alla mano. In più ti faccio sapere che ha un’autonomia di ben 27 ore con una sola carica.

