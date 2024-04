Powerbank MULTIPORTA 10400mAh: oggi puoi averla a soli 14€

La powerbank Charmast da 10400mAh offre prestazioni di alto livello ed una scheda tecnica sorprendente. Grazie ai moderni standard Power Delivery (PD) e Quick Charge 3.0 (QC3.0), è in grado di caricare i dispositivi fino a quattro volte più velocemente rispetto alla media. Utilizzando la porta USB-C, può fornire fino al 50% di capacità in soli 30 minuti.

Cogli questa opportunità senza esitazione, prima che la promozione scada: fai l’acquisto su Amazon e, applicando il coupon con sconto del 25% disponibile in pagina, potrai avere la powerbank Charmast a soli 14 euro.

Nuovo sconto per la powerbank Charmast

L’affidabilità della batteria ai polimeri ed il sistema di protezione multiplo assicurano lunga durata e sicurezza in fase di utilizzo. Questa powerbank è dotata di tre uscite e due ingressi, con una capacità di 10400mAh che consente di ricaricare contemporaneamente fino a tre dispositivi, utilizzando due porte USB A con QC 3.0 e una porta USB Type-C PD da 18W. Per quanto riguarda la ricarica della powerbank, è possibile utilizzare sia la porta micro USB che la porta USB C.

Inoltre, è presente un pratico display LED che visualizza l’energia residua in percentuale, offrendo un controllo intuitivo e preciso sul livello di carica: questo ti permette di alimentare i tuoi dispositivi rapidamente e in qualsiasi momento. Approfitta dell’ottimo rapporto qualità-prezzo per avere la powerbank Charmast da 10400mAh al prezzo più basso di sempre: aggiungila ora al carrello per averla a casa nel giro di pochissimi giorni.