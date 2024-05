Powerbank MAGNETICA per iPhone: compatta e velocissima (22€)

Per una ricarica comoda ed immediata del tuo iPhone quando sei in giro, la powerbank magnetica di Ugreen è una soluzione indispensabile. Progettata per agevolare al massimo la portabilità, grazie a dimensioni e peso ridotti al minimo. Non dimentichiamo la capacità di 5000mAh: energia sufficiente sia per la ricarica wireless e sia tramite cavo.

Non perdere questa occasione: approfitta dell’offerta su Amazon e ordina subito la powerbank Ugreen al prezzo esclusivo di 22 euro, utilizzando il coupon con sconto del 25% che trovi nella pagina del prodotto.

Torna in offerta la powerbank magnetica per iPhone

La powerbank Ugreen da 5000mAh è uno strumento pratico ed efficace per ricaricare il tuo iPhone. Il potente magnete tiene il telefono ben saldo, evitando così disconnessioni accidentali. Con una ricarica wireless da 7,5W, puoi alimentare il tuo dispositivo velocemente e senza cavi ingombranti.

La ricarica rapida PD da 15W con connettore USB C può portare la batteria del telefono dal 15% al 50% in appena 30 minuti. Il design salvaspazio della powerbank, paragonabile alle dimensioni di una carta di credito, è ideale per l’uso in mobilità. Da segnalare il sistema di protezione integrato e la compatibilità dell’apparecchio con smartphone Android ed altri prodotti elettronici: non solo iPhone.

Evita le inutili perdite di tempo ed aggiungi subito al carrello la powerbank Ugreen da 5000mAh ad un prezzo straordinario: riceverai il tuo acquisto a casa in tempi record.