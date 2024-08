Powerbank magnetica per iPhone a poco più di 20€ con 2 sconti

La powerbank magnetica Ugreen è la soluzione ideale per ricaricare il tuo iPhone in modo rapido ed efficiente quando sei fuori casa. Grazie al suo design compatto e leggero, è facile da portare con te ovunque, garantendo una ricarica sempre “a portata di mano”. Con una capacità di 5000mAh, offre energia sufficiente per alimentare il tuo dispositivo sia tramite ricarica wireless che via cavo.

Approfitta subito dell’offerta e completa l’acquisto oggi stesso: con uno sconto di partenza del 20% a cui si aggiunge il coupon con sconto del 10% da spuntare su Amazon, la powerbank Ugreen sarà tua ad un prezzo di soli 21 euro.

Powerbank magnetica per iPhone al minimo storico

La powerbank Ugreen da 5000mAh è un accessorio indispensabile per il tuo iPhone. Il magnete integrato assicura un aggancio stabile, evitando disconnessioni indesiderate durante la ricarica. Con una potenza di ricarica wireless di 7,5W, il tuo dispositivo ritrova velocemente la giusta energia eliminando il bisogno di cavi ingombranti.

La ricarica rapida PD da 15W, tramite la porta USB C, permette di aumentare la carica della batteria del telefono dal 15% al 50% in soli 30 minuti. La powerbank è inoltre dotata di un sistema di protezione avanzato ed è compatibile non solo con gli iPhone ma anche con smartphone Android ed altri dispositivi elettronici.

I modelli disponibili sono pochissimi: metti subito nel carrello la powerbank Ugreen da 5000mAh al prezzo più basso di sempre ed arriverà direttamente a casa nel giro di pochissimi giorni.