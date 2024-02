Powerbank 30000mAh multiporta: concentrato di ENERGIA a 25€

La completissima powerbank Veger è una delle più richieste sul mercato, considerando la presenza di una super batteria con capacità pari a ben 30000mAh ed un efficace sistema di ricarica rapida per offrire energia a tutti i tuoi smartphone, tablet ed altro ancora in tempi velocissimi e soprattutto in contemporanea.

Un’opportunità di cui approfittare adesso, prima che la promozione giunga al termine: effettua l’ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto pazzesco del 37%, la powerbank Veger potrà essere tua con appena 25 euro invece di 39 euro.

Prezzo in picchiata per la powerbank Veger

Questo performante strumento è dotato di 3 porte USB, di cui una arancione con standard QC 3.0 per la ricarica rapida a 18W, 1 porta USB Type C bidirezionale, che funziona sia in ingresso a 18W e sia in uscita a 20W, ed 1 porta microUSB grazie a cui potrai ricaricare in un attimo la stessa powerbank.

Particolarmente utile il display LED, per mezzo del quale potrai tenere costantemente sotto controllo la carica residua. Un prodotto ben realizzato e compatto, oltre che leggerissimo, così da riporlo ovunque e senza particolare ingombro. In confezione troverai anche una comoda custodia per portare la powerbank sempre con te.

Ascolta l’istinto, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello la tua nuova powerbank Veger da 30000mAh: potrai così risparmiare più di 14 euro e riceverla a casa nel giro di pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.