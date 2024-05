Powerbank 26800mAh multiporta: solo 28€ col DOPPIO sconto

La powerbank Charmast, con una spesa inferiore ai 30 euro, è una delle scelte migliori grazie alla batteria da 26800mAh ed alla forma super compatta che rende questo dispositivo estremamente leggero e facile da trasportare. Offre un gran numero di porte che permettono di ricaricare rapidamente tutti i tuoi dispositivi contemporaneamente.

Oggi puoi fare un vero affare: ordina su Amazon questa incredibile powerbank per soli 28 euro invece di 45 euro. Ci sono ben due sconti disponibili: uno sconto iniziale del 26% ed un ulteriore sconto del 15% spuntando il coupon nella pagina d’acquisto.

Prezzo disintegrato per la powerbank Charmast

Sarai in grado di ricaricare i tuoi dispositivi in modo pratico e veloce con le diverse porte USB C, USB QC3.0 e USB A della powerbank Charmast: ovviamente, non mancano gli ingressi per la ricarica della stessa powerbank. La porta bidirezionale di tipo C, che supporta lo standard di ricarica rapida QC 3.0, offre le migliori performance di sempre.

Per molti smartphone e tablet, basteranno circa 35 minuti per ottenere una ricarica fino all’80%. Inoltre, la powerbank è in grado di identificare il dispositivo collegato e scegliere automaticamente le impostazioni di ricarica più efficaci, riducendo i tempi complessivi dell’operazione.

Ad un prezzo così conveniente, non sorprende che le scorte siano quasi terminate. Salva nel carrello la tua powerbank Charmast da 26800mAh prima che sia tardi: non solo risparmierai 17 euro ma la riceverai con consegna rapidissima.