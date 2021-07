Il Power Bank di JOGA è in promozione su Amazon. Con soli 33.95€ te lo porti a casa e lo sfrutti all”infinito ma non ti dimenticare di attivare il coupon per avere lo sconto, i pezzi sono limitati.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Power Bank JIGA: ricarichi lo smartphone all'infinito

Il Power Bank di JIGA è un vero portento: con la sua batteria ti consente di caricare uno, due, tre smartphone più volte anche contemporaneamente. E sai perché è fenomenale? Lo puoi utilizzare anche in modalità wireless se non hai il cavetto di alimentazione con te.

Con una capacità di 30000 mAh hai la possibilità di fare davvero ciò che vuoi. Integrati sulla sua struttura hai a disposizione tre ingressi, cinque uscite e persino una torcia se in una situazione di emergenza ti trovi senza luce.

È ovviamente compatibile con tutti gli smartphone in circolazione, la ricarica wireless è invece adatta a dispositivi Samsung, iPhone e quelli compatibili con la ricarica QC 3.0, quindi verifica questa impostazione se sei interessato.

Non avere timori neanche sulla qualità del bank perché è realizzato in materiali altamente durevoli e super sicuri. È presente anche un LED a 5 spie che ti tiene aggiornato sul livello di carica residua al suo interno.

Acquista subito il tuo power bank firmato JIGA su Amazon a soli 33,95€. Applica il coupon per ottenere lo sconto e ricevilo in appena due giorni se possiedi un abbonamento Prime. Se invece sei cliente standard non farti problemi perché puoi avere comunque le spedizioni gratuite optando per la consegna nei punti di ritiro, ti basta modificare l'impostazione in fase di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica