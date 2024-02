Power Bank da 30000 mAh che si ricarica con il sole in SCONTO del 50%

Fai talmente tante cose che a volte ti dimentichi di ricaricare il tuo smartphone? Nessun problema perché oggi puoi acquistare un gadget utilissimo ed economico proprio per situazioni come queste. Dunque vai immediatamente su Amazon e aggiungi al tuo carrello questo Power Bank solare con appena 29,99 euro, invece che 59,98 euro. Per poterlo avere a questo prezzo applica il coupon visibile in pagina.

Così ti avvali di uno sconto pazzesco del 50% che taglia il prezzo a metà e ti fa risparmiare un bel po’. Soprattutto metti le mani su un caricatore portatile che ha praticamente una batteria infinita.

Power Bank potentissimo e con batteria eterna

Grazie al suo piccolo pannello solare questo Power Bank è in grado di garantire una batteria praticamente infinita. Bastano solo 2 ore al giorno di luce solare e lo puoi usare per tutto il tempo che vuoi. Ha una batteria enorme da ben 30.000 mAh e possiede 3 uscite per ricaricare contemporaneamente fino a 3 dispositivi.

Il suo design è compatto e molto robusto. Resiste agli urti, alle alte temperature, all’acqua e alla polvere con certificazione IP67. Ha una ricarica velocissima da 20W ed è in grado di ricaricare anche i Tablet. Inoltre è dotato di una luce LED e lo puoi usare quindi come una torcia.

È sicuramente l’offerta del giorno nella sua categoria. Perciò non attendere oltre, vai subito su Amazon e acquista il tuo Power Bank solare con appena 29,99 euro, invece che 59,98 euro. Ricordati che per poterlo avere a questa cifra devi applicare il coupon visibile in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.