PosteMobile ha deciso di rispolverare la sua promo di punta con 30GB di internet a meno di 5 euro al mese.

Promo 30GB a 4,99: i dettagli

L'ormai famosissima promo Creami WOW Weekend 30GB offre 30 Giga di traffico internet in 4G+ su rete WINDTRE fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS sempre senza alcun limite a soli 4,99€ ogni mese. Nel canone mensile sono presenti ben 2,73 Giga da utilizzare in roaming.

Stando alle ultime indiscrezioni, la rete di appoggio dovrebbe presto essere quella di Vodafone, anche se per ora non c'è una data ufficiale in merito a questo cambio di network.

Creami WOW Weekend 30GB inoltre non ha vincoli contrattuali né costi extra rispetto al prezzo mensile concordato. Una volta esauriti i 30 Giga la navigazione verrà bloccata. Sarà comunque possibile continuare a navigare grazie alla promo GIGA EXTRA che aggiunge 1GB in più al costo di 1,99 euro fino al successivo rinnovo.

Costi ed altro

La tariffa in questione può essere attivata sia richiedendo un nuovo numero sia cambiando operatore entro il 23 Maggio 2021. Creami WOW Weekend ha un costo iniziale di 20 euro una tantum. Nell'entry fee è incluso anche un bonus da 10€ utilizzabile per rinnovare l'offerta, inoltre, la spedizione della SIM è completamente gratuita.

