PosteMobile: PROMO Super Power 40 con 40GB a 4,99€

PosteMobile con la sua Super Power 40 si è superata ancora una volta! Fino ad ora, infatti, la promozione più conveniente prendeva il nome di Creami WOW Weekend 30 Giga. La nuova tariffa è disponibile al medesimo prezzo incredibile con 10 Giga di traffico dati in più. Attualmente è attivabile ONLINE solo entro la giornata di OGGI!

Vediamo dunque questa nuova promozione del virtuale su rete Vodafone attualmente acquistabile a meno di 5 euro al mese.

Super Power 40: i dettagli della PROMO di Poste Mobile

L’offerta telefonica di oggi prevede ben 40 Giga di traffico internet anche in 4G+ con velocità fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload su rete Vodafone, minuti senza limiti e verso qualsiasi operatore fisso e mobile nazionale, SMS sempre senza alcun limite e verso tutti i gestori mobili nazionali. Il tutto al medesimo canone della PROMO Creami WOW Weekend 30 Giga. Stiamo parlando di appena 4,99 euro ogni mese senza vincoli e con prezzo bloccato per sempre. La tariffa, inoltre, include anche la tecnologia VoLTE che si attiva automaticamente su un dispositivo compatibile.

Nel costo mensile troviamo anche ben 4,09 Giga di internet in roaming da utilizzare ogni mese in tutta Europa. Oltre al bundle estero, l’offerta comprende anche alcuni addon gratuiti come il servizio di reperibilità “Ti cerco” e “Richiama ora”, l’avviso di chiamata, la navigazione in modalità hotspot ed il numero 401212 per verificare il credito residuo.

Questa offerta attivabile entro OGGI è disponibile sia per chi richiede una nuova numerazione con Poste Mobile sia per chi intende cambiare operatore.

Costi ed altro

Il costo di attivazione è pari a 20 euro una tantum. In questa somma troviamo 10 euro di contributo richiesto per la SIM e 10 euro di ricarica interna che permettono di avere due mesi pagati. La promozione è attivabile ONLINE entro la giornata di oggi, salvo eventuali proroghe, con spedizione GRATIS.