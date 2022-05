PosteMobile Creami WOW 30GB: 30 Giga a 4,99€

Creami WOW 30GB è la promozione che ogni tanto ritorna attivabile ONLINE per un periodo limitato di tempo. In questo caso, la tariffa è attivabile solo entro il 29 Maggio 2022. Questo virtuale utilizza la stessa copertura di Vodafone.

Scopriamo, dunque, in cosa consiste l’offerta last-minute di Poste Mobile richiedibile sul sito internet del virtuale sia per chi necessita di attivare una nuova numerazione sia per chi intende cambiare la propria compagnia telefonica. La promo a meno di 5 euro al mese è acquistabile solo online. Non è infatti possibile richiedere questa tariffa negli Uffici Postali.

Creami WOW 30GB: i dettagli della PROMO

La promozione di Poste Mobile offre ben 30 Giga di traffico internet anche in 4G+ sulla Giga Network con picchi di velocità massima stimata a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, minuti illimitati di chiamate verso tutti i gestori sia mobili che fissi in tutti il territorio nazionali e SMS senza alcun limite e verso tutti. Il tutto per un prezzo davvero sbalorditivo. Stiamo parlando infatti di appena 4,99 euro mensili con addebito su credito residuo.

Nel costo mensile, inoltre, troviamo ben 3,27 Giga da utilizzare in roaming all’interno dell’Unione Europea. Inoltre, nei 4,99 euro mensili ci sono alcuni servizi extra inclusi gratuitamente come il “Ti cerco” e “Richiama ora”, l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo al numero 401212.

Come abbiamo detto, la promozione in questione è attivabile solo online sia per chi richiede un nuovo numero sia per chi intende cambiare operatore. La portabilità è possibile da qualsiasi gestore.

Costi ed altro

La tariffa a meno di 5 euro mensili ha un contributo iniziale pari a 20 euro una tantum. In questo ammontare troviamo anche 10 euro di credito telefonico che può essere utilizzato per rinnovare ben due mesi di promozione. Questa tariffa esclusiva è disponibile ONLINE solo entro il 29 Maggio 2022, salvo eventuali proroghe.