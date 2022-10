Poste Mobile: ritorna la PROMO 30GB a 4,99€

Ritorna per qualche giorno la promozione Poste Mobile CreamiWOW 30 Giga con 30GB di internet a meno di 5 euro al mese. Attualmente è attivabile ONLINE in esclusiva solo fino al 23 Ottobre 2022.

L’offerta telefonica che vedremo tra un attimo è disponibile sia in portabilità da qualsiasi gestore sia per chi intende attivare un nuovo numero. Vediamo dunque tutti i dettagli della ricercatissima promozione di PosteMobile con prezzo bloccato e senza vincoli contrattuali.

Poste Mobile: ritorna la PROMO Poste con 30GB a 4,99€ al mese

La tariffa low-cost del virtuale sotto rete Vodafone offre ogni mese minuti senza limiti verso tutti i numeri sia mobili che fissi di qualsiasi operatore nazionale, SMS illimitati verso tutti i gestori mobili e ben 30 Giga di traffico dati in 4G+ sulla Giga Network dell’operatore rosso. La velocità massima raggiungibile è pari a 300 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload. Il tutto per soli 4,99 euro ogni mese con addebito su credito residuo. Questo prezzo è garantito dal gestore del Gruppo Poste Italiane per sempre ed inoltre la tariffa non ha alcun vincolo contrattuale.

Inoltre, nel canone mensile ci sono anche la bellezza di 4,09 Giga di internet da utilizzare ogni mese in roaming. Oltre al bundle utilizzabile in Europa troviamo anche alcuni sevizi gratuiti come il “Ti cerco” e “Richiama ora”, l’avviso di chiamata, il controllo del credito residuo al numero 401212 ed anche la possibilità di navigare tramite hotspot.

Come per le precedenti edizioni, anche in questo caso è possibile richiedere l’attivazione esclusivamente ONLINE. Non è prevista la possibilità di attivare la promozione negli Uffici Postali.

Costi ed altro

L’attivazione della PROMO richiede il pagamento una tantum di 20 euro con ben 10 euro di credito omaggio che servirà per coprire altri due mesi di rinnovo. Inoltre, ricordiamo che l’offerta in questione è richiedibile senza vincoli fino al 23 Ottobre 2022 solo ONLINE.