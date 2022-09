Poste Italiane: attenzione alla truffa online più pericolosa di sempre

Purtroppo proprio in questi giorni molti utenti sono stati raggiunti da un pericolosissimo SMS. Firmato Poste Info, come se sia Poste Italiane ad averlo inviato, nasconde una vera e propria truffa online molto invasiva.

Poste Italiane però non c’entra, ma è l’ennesima esca utilizzata da cybercriminali esperti per realizzare e mettere a segno numerosi raggiri a danno di chi cade nella loro trappola. Perciò occorre prestare particolarmente attenzione e diffidare da questo messaggio.

Si tratta di un vero e proprio attacco smishing che cerca di spingere il destinatario dell’SMS a cliccare su un link che rimanda a una pagina fraudolenta. L’obiettivo è quello di carpire sia i dati personali che i dettagli bancari.

Ecco perché è indispensabile riconoscerlo prontamente e non lasciarsi convincere da quanto indicato nel testo. Scopriamo nei dettagli questa truffa che i cybercriminali firmano Poste Italiane. Inoltre, vediamo anche quali sono i metodi efficaci per proteggersi da queste truffe.

Poste Italiane nuovamente esca di una truffa online

Quando un utente riceve un SMS che sembra essere stato inviato da un’azienda, un ente o una società importante, ma che in realtà è una truffa, viene definito smishing. Questo attacco avviene tramite un messaggio che solitamente spinge la vittima all’azione. In questi giorni a essere sfruttata come esca è Poste Italiane.

Diversi nostri lettori ci hanno segnalato un messaggio particolarmente ambiguo. Nel testo si fa menzione di una richiesta di spesa da un dispositivo non autorizzato. Ovviamente, coloro che hanno attivo un conto con Banco Posta o Postepay potrebbero preoccuparsi non poco. Ecco il testo ufficiale:

Sistema IoSicuro: è stata richiesta un autorizzazione di spesa per negare l’operazione segui la procedura sulla pagina […]. Un dispositivo non autorizzato si è collegato al suo internet banking. Se disconosce tale accesso segua la procedura.

Se anche tu hai ricevuto un SMS simile fai attenzione, si tratta di una truffa online. Non è Poste Italiane ad averti contattato e non c’è nessun accesso non autorizzato alla tua Home Banking. Si tratta di un attacco smishing che cerca di carpire i tuoi dati bancari e personali.

Difenditi dallo smishing in modo efficace

Oggigiorno è importantissimo sapere come difendersi dallo smishing. La prima cosa importante da fare è tenersi informati sulle novità di attacco. Articoli come questi ti permettono di rimanere aggiornato e sapere da quali messaggi diffidare.

Inoltre, è indispensabile evitare di cliccare su link quando sono contenuti in email o SMS. Se di dubbia provenienza meglio non lasciarsi ingannare. Nel dubbio puoi contattare il centro assistenza del servizio che sembra averti inviato il messaggio, in questo caso Poste Italiane.

Infine, ti consigliamo di attivare una protezione aggiuntiva a tutti i tuoi dispositivi contro lo smishing. La soluzione giusta è AVG Ultimate che integra una difesa speciale a phishing e smishing, oltre a supportarti contro tutti i tipi di virus e app pericolose che potresti scaricare dal Play Store di Google.

