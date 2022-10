Portabilità: NUOVE REGOLE dal 7 Novembre

1Mobile ed anche tutti gli altri operatori mobili italiani si dovranno adeguare con le nuove regole imposte dall’AGCOM N. 86/21/CIR che andranno a rivoluzionare le richieste di portabilità e di sostituzione SIM. Il tutto per prevenire il più possibile il fenomeno dello SIM Swap. In sostanza, chi richiede la cosiddetta MNP del proprio numero dev’essere anche l’intestatario della SIM. Entro il 14 Novembre, dunque, tutti i gestori mobili dovranno adottare le nuove linee guida. Anche se alcuni, come 1Mobile hanno deciso di anticipare i tempi.

Vediamo meglio nel dettaglio il comunicato stampa di questo virtuale che però si estende anche a tutti gli altri operatori.

1Mobile, operatore telefonico virtuale, si adegua alla Delibera AGCOM n. 86/21/CIR, nell’ottica di un rafforzamento dei controlli preventivi a tutela dei clienti dal possibile furto del loro numero mobile o da eventuali errori umani da parte di addetti commerciali, negozianti e call center.

Queste, in sintesi, le novità per MNP:

la richiesta di portabilità del numero mobile in uscita verso un nuovo gestore potrà essere effettuata solo dall’intestatario del numero da portare.

la SIM del vecchio gestore associata al numero da portare deve essere funzionante ( no guasta, smarrita o rubata ).

la richiesta di portabilità del numero mobile è verificata dal nuovo gestore tramite una procedura di validazione, in accordo alla Delibera 86/21/CIR.

il processo di MNP per il numero da portare, richiede obbligatoriamente il codice fiscale del richiedente e intestatario presso il gestore cedente.

il cliente che richiede la portabilità del numero è altresì sempre informato all’accettazione della richiesta da parte del vecchio gestore, a portabilità conclusa e all’esito del trasferimento del credito residuo.

E’ aggiornato l’obbligo di acquisire dai documenti originali presentati dal titolare intestatario:

la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; copia del codice fiscale; copia fronte e retro della SIM del gestore cedente;

Le novità per sostituzione SIM card sono:

Identiche come per MNP.

Sono altresì introdotte anche per subentro di un nuovo intestatario, al fine di certificare che la richiesta è effettivamente proveniente da chi ne ha diritto (precedente titolare intestatario informato).

In caso di SIM rubata o smarrita la richiesta di sostituzione della SIM potrà essere effettuata solo previa presentazione della denuncia effettuata presso le Autorità di Stato competenti, ed esibita all’incaricato commerciale (negozio 1Mobile) e da questi acquisita in copia nei sistemi informatici di 1Mobile.

1 Mobile si adegua alla nuova normativa autonomamente e con una settimana di anticipo, a partire dal 7 novembre.

Entro il 14 novembre 2022, per effetto della Delibera di cui sopra, tutti i gestori mobili italiani adotteranno obbligatoriamente ed integralmente, quanto ivi previsto per port-in e port-out.