Porta la musica sempre con te con la CASSA JBL (scontata del 21%!)

Ma dai, che peccato non avere un po’ di musica per animare la giornata in spiaggia! Da oggi non dimenticherai più la tua cassa Bluetooth perché farà parte del tuo zaino. Parliamo della fantastica JBL Clip 5 che, nonostante le dimensioni mini, è così potente da far tremare una stanza. Il suo prezzo? Solo 54,99€ grazie allo sconto Amazon del 21%!

Tutte le caratteristiche della cassa Bluetooth JBL

Come abbiamo detto in precedenza, questa cassa ha la capacità di offrire un suono potente e ricco di bassi, che ti farà apprezzare ogni nota della tua musica preferita con una chiarezza incredibile. La tecnologia JBL Pro Sound, integrata in questo dispositivo, è il segreto dietro la qualità audio impeccabile che ti accompagna ovunque tu vada.

L’autonomia arriva a ben 12 ore di riproduzione continua e, se ti trovi in situazioni in cui hai bisogno di prolungare ulteriormente la riproduzione, la funzione Playtime Boost ti consente di aggiungere fino a 3 ore extra di autonomia con una semplice pressione.

Il design del JBL Clip 5 è studiato non solo per essere accattivante, ma anche per resistere alle condizioni più difficili. Con la certificazione IP67, questo altoparlante è completamente impermeabile e resistente alla polvere, il che significa che puoi portarlo ovunque: dalla spiaggia alla piscina, passando per le escursioni più avventurose. Inoltre, grazie al moschettone integrato, puoi agganciare facilmente la cassa al tuo zaino, alla cintura o a qualsiasi altra superficie, rendendolo il compagno perfetto per ogni avventura.

Non perdere l’opportunità di far tua questa incredibile cassa Bluetooth targata JBL per soli 54,99€, anziché i classici 69,99€ di listino.