Porta la musica in spiaggia con la CASSA Bluetooth JBL scontatissima (26%!)

JBL è particolarmente conosciuta nel mercato grazie alle sue incredibili casse Bluetooth che uniscono compattezza e qualità sonora al top. E JBL GO 4 incarna tutta l’essenza del brand. Ma la cosa migliore è che, grazie allo sconto Amazon del 26%, potrai pagarla solamente 36,99€!

Tutte le caratteristiche della cassa JBL

Grazie alla tecnologia JBL Pro Sound, questa cassa è capace di riempire l’ambiente con una resa acustica che sfida le dimensioni ridotte dell’altoparlante. E nonostante le dimensioni, sotto la scocca è contenuta una batteria che, con una singola carica, può far riprodurre musica ininterrottamente per fino a 7 ore. Inoltre, la funzione Playtime Boost consente di aggiungere altre 2 ore di autonomia con una semplice pressione, prolungando il piacere dell’ascolto.

Come abbiamo detto, puoi portare la tua musica proprio ovunque poiché è certificata IP67, che la rende completamente impermeabile e resistente alla polvere. Questa caratteristica lo rende il compagno ideale per le tue avventure all’aria aperta, dalla spiaggia alla piscina, senza doverti preoccupare. Una cosa da non sottovalutare è il suo laccio integrato che permette di agganciarlo comodamente allo zaino o alla borsa.

Se ti stessi chiedendo come si connette al tuo smartphone, il tutto è basato sulla connettività Bluetooth che facilita il collegamento a qualsiasi dispositivo compatibile, permettendoti di ascoltare la tua musica preferita in streaming anche da tablet o computer. Inoltre, grazie alla funzione PartyBoost, puoi collegare più altoparlanti Go 4 per creare un sistema audio surround!

Fai festa ovunque tu voglia con la mini cassa Bluetooth JBL GO 4, pagandola solo 36,99€ al posto dei classici 49,99€!