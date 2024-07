Polaroid Now Gen 2, doppia offerta clamorosa: tua ad 84,99 invece di 129,99 euro

La Polaroid Now Gen 2 non richiede davvero grosse presentazioni: è la migliore e più celebre istant camera in commercio. Il suo design colorato e retrò è stupendo e le foto non sono da meno: se sei stufo di archiviare tutti i tuoi ricordi nel cloud e preferisci trasformarli in fotografie da conservare per sempre e appendere in casa, è il prodotto che fa decisamente al caso tuo. Peraltro, è anche un regalo stupendo per amici e fidanzat*: te lo garantiamo, ti farà fare un figurone.

Attualmente in offerta su Amazon al prezzo di 84,99€, in forte sconto rispetto al prezzo originale di 129,99€. Per accedere a questa promozione non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto: in questo modo avrai un coupon sconto da 10€ che si somma al precedente sconto del 27%.

Questa nuova generazione si distingue per il suo sistema di autofocus a doppia lente, che garantisce scatti nitidi e ben focalizzati. Il design della fotocamera mantiene l’aspetto classico ma utilizza materiali moderni per una maggiore durabilità e una sensazione di eleganza. La forma ergonomica e il rivestimento testurizzato offrono una presa confortevole e sicura​.

Il sistema flash avanzato della Polaroid Now Gen 2 è progettato per fornire un’illuminazione accurata in varie condizioni, riducendo l’effetto di sovraesposizione tipico delle fotocamere istantanee più vecchie. Questo rende la fotocamera ideale per i ritratti e le foto in interni. Inoltre, la modalità di doppia esposizione e il timer autoscatto aggiungono un tocco creativo alle tue foto, assicurandoti che le tue foto escano proprio come le desideravi.

Un altro vantaggio significativo è l’uso del film I-Type, che è sia economico che ecologico. Questo tipo di film produce stampe ricche e vivide che si sviluppano rapidamente, offrendo un’esperienza gratificante e tangibile subito dopo lo scatto. Non farti scappare questa doppia offerta a tempo limitato: hai ancora poco tempo per avere la Polaroid Now 2 a soli 84,99€!