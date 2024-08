Pokémon Violetto scontato del 28% è il gioco perfetto per fine agosto!

L’estate sta per concludersi e la noiosa routine quotidiana sta per ritornare. È proprio qui che entra in gioco la nuovissima offerta Amazon. È arrivato infatti il momento di rispolverare la tua Nintendo Switch perché potrai giocare a Pokémon Violetto, risparmiando il 28% e prendendolo a soli 34,99€!

Tutte le caratteristiche di Pokémon Violetto

Pokémon Violetto ti porta nella regione di Paldea: un luogo dove la natura selvaggia si fonde con antiche tradizioni. Al tuo fianco avrai un compagno fedele e potente: Koraidon o Miraidon. Questi leggendari Pokémon non sono solo le chiavi per sbloccare le meraviglie di Paldea, ma anche i tuoi migliori amici. Potrai infatti cavalcare Koraidon mentre sfreccia attraverso le pianure o planare sulle ali di Miraidon ammirando il panorama dall’alto. Il legame che stringerai con il tuo Pokémon sarà un pilastro fondamentale della tua avventura.

E con la funzione “Cerchia contatto”, potrai esplorare il mondo di gioco insieme ai tuoi amici, affrontando sfide epiche e collaborando per sconfiggere potenti Pokémon Teracristal o rilassandovi organizzando un pic-nic in mezzo alla natura.

Quando pensi di aver visto tutto, ecco che arriva “Il Tesoro dell’Area Zero“, l’espansione che prolunga ulteriormente la tua avventura. Nuove aree da esplorare, Pokémon misteriosi da catturare e sfide sempre più impegnative ti aspettano.

In questo open world non ci sono percorsi predefiniti da seguire: sei tu il protagonista della tua avventura, e ogni scelta che farai plasmerà il tuo viaggio. Potrai decidere se recarti nelle palestre e diventare il Campione, esplorare antiche rovine cariche di mistero, o semplicemente rilassarti ammirando i paesaggi mozzafiato che Paldea ha da offrire.

Inizia la tua nuovissima avventura su Nintendo Switch: prendi Pokémon Violetto