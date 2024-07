Pokémon Let's Go Pikachu: rivivi la tua infanzia con un gioco STREPITOSO

Se ami i i Pokémon o sei, semplicemente, un amante dei giochi di GameFreak, sappi che con il titolo che ti stiamo proponendo avrai l’opportunità di rivivere la magia dell’infanzia con una nuova esperienza dal sapore autentico ma nostalgico. Ci riferiamo a Pokémon Let’s Go Pikachu che troverai disponibile su Amazon al prezzo di 60,98€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire e fallo tuo adesso. Con Amazon prime avrai accesso anche al reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto e potrai beneficiare perfino della consegna celere e immediata presso il tuo domicilio o un luogo da te designato.

Pokémon Let’s Go Pikachu su Amazon: fallo tuo adesso

Pokémon Let’s Go Pikachu ti riporta nella storica regione di Kanto, luogo dove molti di noi hanno iniziato la propria avventura nel mondo dei mostriciattoli che si evolvono. Il gioco è una rivisitazione moderna di Pokémon Giallo, con grafica aggiornata e meccaniche di gioco nuove, ma mantiene al contempo intatto lo spirito del gioco originale. Incontrerai i classici 151 Pokémon e vivrai una storia familiare, ma con una veste grafica moderna e dettagliata. Qui il tuo fidato Pikachu ti accompagnerà in ogni passo della tua avventura, interagendo con te in modi unici e divertenti. Puoi personalizzarlo poi, con vari accessori e vestiti, rendendo il legame tra te e il tuo compagno ancora più speciale. Il gioco introduce una nuova modalità di cattura ispirata a Pokémon GO che rende il processo di cattura più interattivo e coinvolgente. Utilizzando i Joy-Con della Nintendo Switch, puoi lanciare le Poké Ball con un gesto, simulando il lancio reale. Fra le altre cose, potrai vedere i Pokémon selvatici muoversi nell’erba alta, scegliendo quali affrontare e catturare.

Una delle caratteristiche più interessanti di Pokémon Let’s Go Pikachu è la possibilità di connettersi con Pokémon GO. Puoi trasferire i Pokémon catturati in Pokémon GO direttamente nel gioco per smartphone. A soli 60,98€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, non potrai proprio lasciartelo sfuggire. Fallo tuo adesso.