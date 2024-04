POCO X6 Pro in offerta su Amazon: prestazioni formidabili, ottimo prezzo

Il Poco X6 Pro si afferma come un’ottima scelta nel segmento degli smartphone di fascia media, offrendo prestazioni robuste e una serie di funzionalità ad un prezzo competitivo. Oggi può essere tuo ad un prezzo estremamente interessante: per breve tempo, è in offerta su Amazon a solamente 379€, con la possibilità di dividere l’importo in più rate mensili.

È equipaggiato con un display AMOLED da 6.67 pollici che fornisce una risoluzione di 1220×2712 pixel, garantendo immagini nitide e colori brillanti. Alimentato da Android 14 e dal processore MediaTek Dimensity 8300 Ultra, il dispositivo assicura un’esperienza utente fluida, sia nella navigazione quotidiana che nel gaming.

Il comparto fotografico è guidato da una fotocamera principale da 64 MP, accompagnata da sensori aggiuntivi che supportano scatti macro e rilevamento della profondità, anche se le prestazioni delle fotocamere secondarie sono solo moderate. La batteria da 5000mAh supporta la ricarica rapida, offrendo un’autonomia di lunga durata.

Il Poco X6 Pro è una scelta eccellente per chi cerca elevate prestazioni senza spendere molto. Questo modello offre un ottimo equilibrio tra costo e capacità, posizionandosi come una scelta vantaggiosa per gli utenti che desiderano un dispositivo affidabile e capace. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito ad un ottimo prezzo.