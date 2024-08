POCO X6 Pro in offerta a meno di 230€: ora NON HA RIVALI

Scegliere il migliore smartphone da prendere a meno di 250 euro è ora molto più semplice: il POCO X6 Pro con MediaTek Dimensity 8300 Ultra, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 228 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. L’offerta è disponibile su eBay e prevede l’utilizzo del codice sconto XIAOMIAGO24, utilizzabile fino alla mezzanotte del 28 agosto. Il modello in offerta ha 8 GB di RAM e 256 GB di storage mentre la versione 12/512 GB è disponibile al prezzo di 266 euro.

POCO X6 Pro: un best buy a questo prezzo

Il POCO X6 Pro è lo smartphone da prendere per chi cerca il miglior modello per rapporto qualità/prezzo disponibile oggi sul mercato. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è poi il SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra, affiancato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 W. Il sistema operativo è Android 14. Lo smartphone è disponibile in due versioni, una con 8 GB di RAM e 256 GB storage UFS 4.0 e una con 12 GB di RAM e 512 GB di storafe UFS 4.0.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto XIAOMIAGO24 è ora possibile acquistare il POCO X6 Pro al prezzo scontato di 228 euro per la versione da 8/256 GB mentre la versione da 12/512 GB è ora disponibile a 266 euro. Tutte le versioni dello smartphone sono acquistabili con un pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.