POCO X6 Pro in offerta a 277€ NON HA RIVALI

Acquistare un nuovo smartphone da meno di 300 euro diventa più semplice grazie alla nuova offerta eBay dedicata all’ottimo POCO X6 Pro. Lo smartphone, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 277 euro, grazie al codice sconto PIT10PERTE2024 da aggiungere nell’apposito campo della pagina di pagamento. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per un pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

POCO X6 Pro: a meno di 300 euro non ha rivali

Il POCO X6 Pro è lo smartphone da comprare oggi a meno di 300 euro. Il dispositivo è dotato dell’ottimo SoC MediaTek Dimensity 8300-Ultra affiancato da un display AMOLED da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre che da 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Lo smartphone può contare anche su di una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 67 W, e su di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 Megapixel con OIS. Il comparto tecnico, quindi, è di primo livello e garantisce la possibilità di sfruttare prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il POCO X6 Pro al prezzo scontato di 277 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo sconto è legato all’utilizzo del codice sconto PIT10PERTE2024. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo e solo per alcune colorazioni dello smartphone.