POCO X6 Pro (12/256 GB) è il mid-range da comprare su Amazon ADESSO

Il POCO X6 Pro è uno degli smartphone più interessanti della fascia media del mercato e con la nuova offerta Amazon di oggi tocca un nuovo minimo storico per la versione con 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Questa versione dello smartphone è disponibile oggi al prezzo scontato di 379 euro, con possibilità anche di acquisto in 5 rate mensili, senza interessi e pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

POCO X6 Pro: nuovo minimo storico su Amazon

Il POCO X6 Pro è un ottimo smartphone di fascia media che può sfruttare la potenza del SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 che viene affiancato da 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Si tratta di una combinazione ottima che garantisce prestazioni al top del segmento.

C’è poi una batteria da 5.100 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 67 W, a cui si affianca una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 Megapixel con OIS. Lo smartphone di POCO è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il POCO X6 Pro 12/256 GB al prezzo scontato di 379 euro. Si tratta di un nuovo minimo storico per lo smartphone che può essere acquistato anche optando per un pagamento in 5 rate mensili, senza interessi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.