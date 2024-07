POCO X6 5G in offerta ad un prezzaccio: con il codice sconto risparmi

Il POCO X6 5G è uno smartphone che offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, attualmente disponibile su eBay a 220,50 euro utilizzando il codice sconto PIT10PERTE2024.

Il POCO X6 5G è equipaggiato con un display OLED da 6,67 pollici, protetto da Gorilla Glass Victus, che offre una buona visibilità anche in condizioni di forte illuminazione. La frequenza di aggiornamento a 120Hz garantisce una fluidità elevata durante l’uso quotidiano e il gaming​.

Sul fronte delle prestazioni, il dispositivo è alimentato dal processore Snapdragon 7s Gen 2, accompagnato da fino a 12GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione. Questa configurazione permette al POCO X6 5G di gestire senza problemi le applicazioni quotidiane e i giochi più impegnativi.

Il comparto fotografico del POCO X6 5G include una fotocamera principale da 64MP, un’ultrawide da 8MP e una macro da 2MP. Le prestazioni fotografiche sono buone in condizioni di luce ideale, con immagini dettagliate e colori vivaci. Sul fronte troviamo invece una selfie cam da 16MP.

La batteria da 5100mAh garantisce un’autonomia che copre l’intera giornata con un uso moderato. Inoltre, il dispositivo supporta la ricarica rapida a 67W, che permette di ricaricare completamente il telefono in circa 48 minuti​. Rimane ancora poco tempo per approfittare di questa ottima offerta: usa il codice sconto “PIT10PERTE2024” per avere il POCO X6 5G a soli 220,50€.