POCO X5 PRO a meno di 250€ con l'ultima offerta del Black Friday Xiaomi

Il Black Friday di Xiaomi prosegue con ottime offerte giornaliere. Tra queste c’è quella del POCO X5 Pro 5G al prezzo finale di 249,90 euro, 50 euro in meno rispetto all’ultimo prezzo più basso pari a 299,90 euro. Il modello in promo è quello con 256 GB di memoria interna e 8 GB di RAM, il cui prezzo di listino è 399,90 euro. Il risparmio complessivo è dunque di 150 euro, tenendo presente che è un telefono uscito nel 2023 e non prima. L’offerta sul POCO X5 PRO è disponibile su questa pagina.

POCO X5 PRO 5G in sconto di quasi il 40% per il Black Friday Xiaomi

La versione Pro di POCO X5 è uno degli smartphone di fascia media più interessanti del 2023. Le recensioni degli addetti ai lavori lo hanno definito come il primo best buy del 2023, lodandone il display AMOLED a 120 Hz da 6,67 pollici, l’hardware completo con il processore Snapdragon 778G octa core a 2,25 GHz in prima fila e l’ottima autonomia, che riesce a portare fino a 2 giorni pieni con una singola carica.

In aggiunta a ciò va menzionata la ricarica rapida a 67W e una fotocamera principale con sensore da 108 megapixel e apertura focale f/1.9, in grado di tirare fuori scatti sorprendenti.

Oggi, a un prezzo inferiore ai 250 euro, è difficile trovare un medio di gamma 2023 superiore. Ecco perché la promo odierna lanciata sul Mi Store nell’ambito del Black Friday Xiaomi è tra le più interessanti degli ultimi giorni.

POCO X5 Pro da 256 GB è in offerta a 249,90 euro su questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.