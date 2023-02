POCO X5 5G e POCO X5 Pro 5G sono ufficiali: eccoli

Mancavano solo l’annuncio e l’ufficialità di tutte le specifiche, ma già sapevamo molto di POCO X5 5G e POCO X5 Pro 5G. Dopotutto, è stata la stessa Xiaomi a inondare di teaser e anticipazioni i propri siti e canali ufficiali, svelando in anteprima alcune delle loro caratteristiche. Oggi è andata in scena la presentazione dei due smartphone che introducono alcune novità di rilievo nella serie X. Abbiamo trascorso qualche giorno in compagnia di uno dei due modelli: ecco le nostre impressioni, in attesa di pubblicare i risultati di un test più approfondito.

POCO X5 5G e POCO X5 Pro 5G sono ufficiali

Sulla pagina dell’evento condivisa la scorsa settimana si leggeva La serie POCO che ha sempre sbancato sta tornando e non fatichiamo a immaginare si possa rivelare un altro successo commerciale. Dopotutto, è dai tempi del Pocophone F1 che l’elevato rapporto qualità-prezzo della gamma attrare gran parte di coloro che desiderano un’esperienza di buon livello, pur essendo attenti al portafogli. Insomma, tutto ciò che si può chiedere a un mid-range.

A questo giro, il brand cala l’asso con una coppia di dispositivi fortemente votati alla multimedialità, come testimonia la dotazione di schermi AMOLED che hanno ben poco (se non nulla) da invidiare ai pannelli visti su alcuni top di gamma. A questo si aggiungono il supporto ai network mobile di ultima generazione e un comparto fotografico di tutto rispetto. Anche in merito alla potenza di calcolo, ci sono pochi compromessi da accettare: sotto la scocca batte un cuore Snapdragon, i quantitativi di RAM e storage sono più che sufficienti per soddisfare gran parte delle esigenze. Infine, il design è quello tipico della linea, ormai quasi un tratto distintivo.

Le specifiche tecniche

Passiamo in rassegna le specifiche tecniche integrate dai due smartphone, così da capire cosa si nasconde sotto la scocca e quali sono le loro differenze. In estrema sintesi, X5 5G è pensato per chi fa della fruizione dei contenuti multimediali il proprio mantra quotidiano, mentre X5 Pro 5G per chi li crea.

POCO X5 5G, la scheda tecnica

Display : 6,67 pollici, pannello DotDisplay AMOLED, risoluzione 2400×1080 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, luminosità fino a 1.200 nit, contrasto 4.500.500:1, protezione Corning Gorilla Glass 3, spazio colore DCI-P3;

: 6,67 pollici, pannello DotDisplay AMOLED, risoluzione 2400×1080 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, luminosità fino a 1.200 nit, contrasto 4.500.500:1, protezione Corning Gorilla Glass 3, spazio colore DCI-P3; processore : Qualcomm Snapdragon 695 con CPU octa core fino a 2,2 GHz e GPU Adreno 619;

: Qualcomm Snapdragon 695 con CPU octa core fino a 2,2 GHz e GPU Adreno 619; RAM : 6 o 8 GB LPDDR4X con tecnologia Expansion per aumentarla fino a 13 GB attraverso la ROM;

: 6 o 8 GB LPDDR4X con tecnologia Expansion per aumentarla fino a 13 GB attraverso la ROM; memoria interna : 128 o 256 GB UFS 2.2 espandibile con microSD fino a 1 TB;

: 128 o 256 GB UFS 2.2 espandibile con microSD fino a 1 TB; fotocamera posteriore : 48 megapixel (f/1.8), 8 megapixel (grandangolo 118 gradi), 2 megapixel (macro f/2.4), registrazione video Full HD;

: 48 megapixel (f/1.8), 8 megapixel (grandangolo 118 gradi), 2 megapixel (macro f/2.4), registrazione video Full HD; fotocamera anteriore : 13 megapixel (f/2.45);

: 13 megapixel (f/2.45); connettività : Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, 2G/3G/4G/5G, doppio slot SIM+SIM/microSD;

: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, 2G/3G/4G/5G, doppio slot SIM+SIM/microSD; moduli e sensori : IR Blaster, NFC, lettore di impronte laterale, riconoscimento del volto, jack audio 3,5 mm;

: IR Blaster, NFC, lettore di impronte laterale, riconoscimento del volto, jack audio 3,5 mm; audio : jack audio da 3,5 mm, certificazione Hi-Res Audio;

: jack audio da 3,5 mm, certificazione Hi-Res Audio; batteria : 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W;

: 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W; dimensioni : 165,88×76,21×7,98 mm;

: 165,88×76,21×7,98 mm; peso : 189 grammi;

: 189 grammi; resistenza all’acqua : IP53;

: IP53; colorazioni: Nero, Blu e Verde.

POCO X5 Pro 5G, la scheda tecnica

Display : 6,67 pollici, pannello AMOLED Flow, risoluzione 2400×1080 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, luminosità fino a 1.200 nit, contrasto 4.500.500:1, protezione Corning Gorilla Glass 3, spazio colore DCI-P3, Dolby Vision;

: 6,67 pollici, pannello AMOLED Flow, risoluzione 2400×1080 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, luminosità fino a 1.200 nit, contrasto 4.500.500:1, protezione Corning Gorilla Glass 3, spazio colore DCI-P3, Dolby Vision; processore : Qualcomm Snapdragon 778G con CPU octa core fino a 2,2 GHz e GPU Adreno 642L;

: Qualcomm Snapdragon 778G con CPU octa core fino a 2,2 GHz e GPU Adreno 642L; RAM : 6 o 8 GB LPDDR4X con tecnologia Expansion per aumentarla fino a 13 GB attraverso la ROM;

: 6 o 8 GB LPDDR4X con tecnologia Expansion per aumentarla fino a 13 GB attraverso la ROM; memoria interna : 128 o 256 GB UFS 2.2 espandibile con microSD fino a 1 TB;

: 128 o 256 GB UFS 2.2 espandibile con microSD fino a 1 TB; fotocamera posteriore : 108 megapixel (sensore da 1/1.52″, f/1.9), 8 megapixel (grandangolo 120 gradi, f/2.2), 2 megapixel (macro f/2.4), registrazione video 4K;

: 108 megapixel (sensore da 1/1.52″, f/1.9), 8 megapixel (grandangolo 120 gradi, f/2.2), 2 megapixel (macro f/2.4), registrazione video 4K; fotocamera anteriore : 16 megapixel (f/2.4);

: 16 megapixel (f/2.4); connettività : Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, 2G/3G/4G/5G, doppio slot SIM+SIM/microSD;

: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, 2G/3G/4G/5G, doppio slot SIM+SIM/microSD; moduli e sensori : IR Blaster, NFC, lettore di impronte laterale, riconoscimento del volto, jack audio 3,5 mm;

: IR Blaster, NFC, lettore di impronte laterale, riconoscimento del volto, jack audio 3,5 mm; audio : jack audio da 3,5 mm, altoparlante stereo;

: jack audio da 3,5 mm, altoparlante stereo; batteria : 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W;

: 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W; dimensioni : 162,91×76,03×7,90 mm;

: 162,91×76,03×7,90 mm; peso : 181 grammi;

: 181 grammi; colorazioni: Nero, Blu e Giallo.

Il software

Nessuna sorpresa: il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata MIUI 13 (in arrivo l’aggiornamento alla versione 14 con miglioramenti significativi) Non manca ovviamente l’accesso alla piattaforma Google Play da cui scaricare e installare liberamente applicazioni e giochi. Tutto come dovrebbe essere.

Segnaliamo l’impiego di un’intelligenza artificiale dedicata al comparto imaging. La promessa formulata è quella di ottimizzare parametri di scatto e salvataggio, così da garantire un’acquisizione sempre perfetta, anche nelle condizioni di illuminazione più complesse.

Le fotocamere

Avremo modo di mettere alla prova le fotocamere di POCO X5 5G in fase di test. Pubblicheremo i risultati in sede di recensione.

La batteria

In attesa di un focus più approfondito, merita infine di essere citata la gestione della batteria, come già scritto da 5.000 mAh. Il caricatore (da 33 W o 67 W a seconda del modello) è incluso nella confezione. Stando alla scheda tecnica, su X5 5G può fare il pieno (da 0% a 100%) in poco più di un’ora, per la precisione 68 minuti. Si specifica però che: Il dato è basato su un test interno con nuove funzionalità che saranno distribuite agli utenti mediante update over-the-air, i risultati attuali potrebbero variare .

Insomma, arriverà un aggiornamento per incrementare le prestazioni sotto questo punto di vista. Ci riserviamo di confermarne la veridicità più avanti, in sede di recensione, dopo aver condotto test approfonditi.

Disponibilità e prezzo

La disponibilità è prevista a partire da oggi, lunedì 6 febbraio, anche attraverso lo store ufficiale Amazon. Questi invece i prezzi.

Le nostre prime impressioni

Come già anticipato, avremo modo di esprimere una valutazione completa su POCO X5 5G con la recensione in arrivo non appena concluso il test. Dopo alcuni giorni trascorsi in sua compagnia, possiamo ad ogni modo confermare che, ancora una volta, il brand lancia una coppia smartphone coerenti con la propria filosofa: elevato rapporto qualità-prezzo, scheda tecnica votata anzitutto alla multimedialità e prestazioni reattive grazie al cuore pulsante Qualcomm Snapdragon. Insomma, le prime impressioni sono più che positive. Specifiche alla mano, potrebbe valere la pena mettere in conto una spesa leggermente superiore e optare per la variante Pro, la differenza è comunque contenuta.

Una delle prime slide mostrate sul palco dell’evento di presentazione recitava Non serve un telefono da 600 dollari per la fruizione dei contenuti . Ed è proprio questo che, forse, sintetizza al meglio la filosofia che sottintende alla realizzazione dei due dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.