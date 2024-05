POCO M6 Pro: la Ferrari al prezzo di una 500

Il POCO M6 Pro è lo smartphone economico per eccellenza che offre specifiche tecniche davvero pazzesche. Solo per oggi lo acquisti a un prezzo sconsiderato. L’offerta la trovi sul Mi Store Italia. Acquistalo adesso a soli 199,90€, anziché 229,90€.

Oltre al prezzo estremamente vantaggioso, con il Mi Store Italia hai anche tanti altri vantaggi. Primo fra tutti la consegna gratuita direttamente a casa tua. Inoltre, pagando con PayPal, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 rate a tasso zero. Infine, hai la garanzia sul tuo acquisto direttamente del produttore.

POCO M6 Pro: SOLO OGGI a prezzo SCONSIDERATO

Il POCO M6 Pro in pratica è una Ferrari al prezzo della 500! Infatti, si propone con ben 8GB di RAM e 256GB di ROM. Un’abbinata vincente per prestazioni elevate e fluide, anche in multitasking, e tanto spazio per installare e archiviare app, giochi e contenuti multimediali.

A questo prezzaccio hai anche un fantastico display AMOLED Flow da 120Hz di refresh rate. E con i bordi ultra-slim hai una visione estrema e super immersiva. Tutto questo spinto dall’ottimo processore MediaTek Helio G99-Ultra, promosso dagli appassionati di gaming.

Se cerchi autonomia, con la sua batteria da 5000 mAh lo usi senza mai trovarti allo 0%. Ti porta fino a fine giornata e oltre. Addirittura, con la ricarica turbo charging 67W è subito carico. Cosa stai aspettando? Hai solo oggi per averlo a 199,90€.