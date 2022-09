POCO M5 e M5s ufficiali anche in Italia: tanta potenza da 169€

Il brand indipendente di Xiaomi non delude le aspettative nemmeno oggi. L’arrivo di POCO M5 e M5s è la conferma della volontà di offrire smartphone potenti, e belli esteticamente, a prezzi super competitivi.

Per i due nuovi device, sfruttando i le offerte Early Bird, si parte da 169,90€. Ecco in dettaglio le caratteristiche tecniche di ognuno.

POCO M5 e POCO M5s in dettaglio

Entrambi molto curati esteticamente, vantano un look fresco e giovanile, perfetto per chi è alla ricerca di un dispositivo che soddisfi anche la vanità, oltre che la necessità di avere interessanti prestazioni.

POCO M5: a tutto gaming

Il primo dei due smartphone è evidentemente pensato per il gaming. Non a caso, vanta la presenza sotto la scocca del processore MediaTek Helio G99. Si tratta di un ottimo SoC octa core realizzato con processo produttivo a 6 nanometri. Ad affiancare il chip, ci sono 4GB di RAM LPDDR4X e 64/128GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 2.2. Non manca la possibilità di espandere la memoria interna, arrivano fino a 1TB.

Il display è un pannello IPS LCD da 6,58″ con piccolo notch a goccia e rapporto d’aspetto 20:9. FHD+ la risoluzione e refresh rate variabile da 30, 60 oppure 90Hz. A protezione dello schermo un vetro targato “Gorilla Glass”.

L’autonomia energetica è garantita da 5000 mAh di batteria, con supporto alla ricarica rapida da 18W. Il comparto fotografico conta invece su 3 sensori. Al principale, da 50MP, ne è affiancato uno per le macro da 2MP e uno dedicato alla profondità di campo, sempre da 2MP. Sul frontale, una selfie camera da 5MP.

A completare la scheda tecnica, non manca il chip NFC, il lettore d’impronte digitali laterale, il caro jack audio da 3,5 millimetri e il sensore infrarossi.

POCO M5s: votato all’intrattenimento

Il secondo modello si pone come quello più votato alla fotografia, e alla multimedialità, fra i due. Sotto la scocca, il processore è il celeberrimo MediaTek Helio G95, coadiuvato dalla GPU Mali-G76 MC4. Affiancano il chip – anche in questo caso – 4GB di RAM (LPDDR4X) e 64/128G si spazio di archiviazione (UFS 2.2). Non manca l’espansione di memoria, fino a 1TB.

Il display è un pannello AMOLED da 6,43″ con risoluzione FHD+ e rapporto d’aspetto 20:9. A protezione, il vetro Gorilla Glass 3. Più attenzione al comparto fotografico, composto da 4 sensori. Al principale, da 64MP, ne è affiancato uno da 8MP per gli scatti con grandangolo, uno da 2MP per le macro e un ulteriore da 2MP per la profondità di campo. La selfie camera è da 13MP.

Per questo modello, oltre alla presenza del jack audio da 3,5 millimetri, è previsto anche l’audio stereo, garantito dal doppio speaker. Presenti anche il sensore infrarossi e il lettore d’impronte digitali laterale.

L’autonomia energetica con anche in questo caso su una batteria da 5000 mAh, ma la ricarica rapida è più potente perché supportata dal sistema da 33W.

Prezzi e disponibilità

Di seguito, i prezzi di listino e la disponibilità dei device, oltre ai prezzi promozionali “early bird”:

POCO M5 (nei colori Black, Green e Yellow) sarà in vendita in due versioni – a partire dalle ore 13 del 12 settembre – su po.co, mi.com e Amazon: 4GB+64GB a €189,90

4GB+128GB a €209,90. POCO M5s (nei colori, Grey, White e Blue) sarà anche lui disponibile in due versioni, sempre a partire dalle ore 13 del 12 settembre e tramite gli stessi canali di vendita: 4GB+64GB a €209,90;

4GB+128GB a €229,90.

Quanto alle promozioni di lancio, queste saranno valide dall’aperutra delle vendite fino alle 12.59 del 17 settembre. Di seguito, i prezzi promozionali:

POCO M5 4GB +64GB a €169,90;

4GB +128GB a €189,90. POCO M5s 4GB +64GB a €189,90;

4GB +128GB a €209,90.

Solo su po.co e mi.com si potrà comprare POCO M5s in bundle con un caricatore da muro da 33W e non solo. Chi scegliere di acquistare uno dei device sugli store appena citati, si avrà diritto a POCO Buds Pro a €49.99 invece di €69.99.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.