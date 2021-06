Xiaomi POCO M3 Pro 5G a 139€ è una di quelle occasioni che ti fa sentire soddisfatto del Prime Day. A questo prezzo metti in tasca un ottimo smartphone, super completo e bello esteticamente. Se riuscirai ad accaparrarti uno degli ultimi pezzi rimasti, potrai fare un vero e proprio affare.

Xiaomi POCO M3 Pro in sconto assurdo al Prime Day

Non so se quando leggerai questo pezzo ce ne saranno ancora disponibili. Si perché – a questo prezzo – e quando ricapita!

Sai perché mi sono precitata a consigliartelo? Solo per il 5G? Ma no, lo so che è utile ma – per adesso – non è certo l'unica ragione per scegliere uno smartphone di questo tipo.

L'ho fatto perché a un prezzo da entry level, porti a casa un ottimo medio di gamma, che – lasciamelo sottolineare – è proprio bello sotto il profilo estetico. Sotto la scocca, il potente processore MediaTek Dimensity 700 ti accompagnerà anche durante l'utilizzo più intenso, complice anche l'enorme batteria da 5000 mAh. Non manca nemmeno un sistema di ricarica super rapido

Sul posteriore, tre fotocamere con la principale da 48MP. Insomma, qui c'è tantissima sostanza a prezzo ridicolo, ma solo per l'Amazon Prime Day. Non prendere Xiaomi POCO M3 Pro 5G a 139€ è veramente una follia. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma attenzione: scorte in esaurimento.

