POCO F6 Pro: ultimo giorno di offerta lancio sul Mi Store

Il nuovo smartphone POCO F6 Pro, nella configurazione 12+256 GB, è in offerta lancio a 499,90 euro invece di 579,90 euro sul Mi Store. La promozione scade alle 23:59 di oggi, giovedì 30 maggio.

Lo sconto di 80 euro non è l’unico vantaggio garantito dalla promo in scadenza nella giornata odierno. Per esempio si può ottenere uno sconto aggiuntivo di 40 euro dando in permuta il proprio vecchio telefono. L’acquisto poi di questo nuovo smartphone dà diritto a 200 Mi Point (il doppio dei punti previsto), il cui valore è pari a 40 euro. E ancora: è previsto un ulteriore sconto del 15% per tutti gli studenti universitari, previa registrazione con UniDays. Vi è inoltre la possibilità di ottenere un coupon omaggio pari al 15% di sconto se si acquista per la prima volta sul Mi Store. La promozione lancio su F6 Pro di POCO è disponibile su questa pagina del Mi Store.

Gli altri vantaggi di POCO F6 Pro con l’offerta lancio

L’acquisto del modello F6 Pro nell’ambito dell’offerta lancio del Mi Store è al centro anche di interessanti bundle:

aggiungi 49,99 euro per ricevere anche Redmi Watch 5

aggiungi 149,99 euro per ricevere il robot aspirapolvere Robot Vacuum S12

aggiungi 209,99 euro per ricevere il robot aspirapolvere Robot Vacuum S10+

aggiungi 229,99 euro per ricevere il nuovo Redmi Pad Pro (6+128 GB)

aggiungi 259,99 euro per ricevere il nuovo Redmi Pad Pro (8+256 GB)

A tutto questo si aggiunge poi il vantaggio di acquistare il nuovo medio gamma di POCO a interessi zero fino a 24 mesi, scegliendo in fase di checkout il pagamento a rate. Sono poi confermate le spese di spedizione gratuite.

Ricapitolando dunque, al prezzo di lancio pari a 499,90 euro si possono sottrarre:

40 euro con la permuta del vecchio dispositivo

74,99 euro con lo sconto del 15% per gli studenti universitari

74,99 euro con lo sconto del 15% per chi acquista per la prima volta sul Mi Store

Per un prezzo finale potenziale di 309,99 euro. Trovi l’offerta lancio su POCO F6 Pro su questa pagina dello store ufficiale di Xiaomi.