POCO F6 da 256GB con ricarica turbo a 90W oggi a 60€ in MENO

Oggi ho deciso di portare alla tua attenzione uno smartphone medio gamma che puoi avere a un prezzo decisamente vantaggioso. Stiamo parlando di POCO F6 che oggi su Amazon puoi mettere nel tuo carrello a soli 389,90 euro, invece che 449,90 euro.

Dunque come puoi vedere adesso c’è uno sconto del 13%, che ti permette di avere un risparmio di ben 60 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 77,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

POCO F6 in super offerta su Amazon

POCO F6 è dotato del potente processore Snapdragon 8S Gen 3 con a supporto 8 GB di RAM e ha il sistema operativo MIUI 14 fluido e veloce. Gode di una super batteria e di una ricarica turbo da 90 W che riporta la batteria al 100% in pochissimo. Possiede un fantastico display Flow AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz per immagini sensazionali.

La doppia fotocamera principale da 50 MP è dotata di stabilizzazione ottica per immagini professionali. E gode anche di una fotocamera frontale da 20 MP. In questa versione avrai a disposizione la bellezza di 256 GB di memoria per archiviare quello che vuoi e la tecnologia 5G per navigare velocemente su internet.

Non aspettare che l’offerta scada o che le unità disponibili spariscano. Vai subito su Amazon e acquista il tuo POCO F6 a soli 389,90 euro, invece che 449,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.