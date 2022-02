POCO F4 GT non ha più segreti e promette bene: ecco gli ultimi leak

L'arrivo di Redmi K50 Gaming ha messo in trepidante attesa i tanti utenti curiosi di vederlo arrivare anche nei mercati internazionali con il brand POCO e molto probabilmente con il modello POCO F4 GT, di cui in queste ore è stato pubblicato un interessante leak che ne svela le specifiche tecniche.

Secondo le informazioni pubblicate dal leaker Yogesh Brar, infatti, lo smartphone di fascia alta di POCO prenderà in prestito molte (se non tutte) specifiche che abbiamo già visto con il device di Redmi.

Ecco alcune specifiche leak di POCO F4 GT

Con tutta probabilità POCO F4 GT monterà un display AMOLED da 6.67 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz – non è chiaro se è presente la tecnologia LTPO per il refresh dinamico -, il processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8/12 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5 e 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1.

POCO F4 GT

(Global)



•6.67" FHD+ AMOLED, 120Hz

•Qualcomm Snapdragon 8 Gen1

•8/12GB LPDDR5 RAM

•128/256GB UFS3.1 storage

•Rear cam- 64MP (Sony IMX686) + 8MP (UW) + 2MP (Macro)

•Front Cam- 20MP (Sony IMX596)

•Gaming Buttons

•4,700mAh battery, 120W charging — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) February 24, 2022

Per quanto riguarda la componente fotografica, inoltre, è molto probabile che POCO F4 GT integri un sensore principale Sony IMX686 da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP; frontalmente si indica poi la presenza del sensore Sony IMX596 da 20 MP per gli scatti selfie e le video chiamate.

Non sorprende apprendere la presenza di tasti fisici per il gaming – molto probabilmente nella forma di grilletti laterali – così come una batteria molto capiente da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W. Senza ombra di dubbio le specifiche leak sul nuovo device di POCO lo descrivono come un vero e proprio top di gamma: l'hardware è perfettamente in grado di competere contro device di brand molto più blasonati.

Resta solo da scoprire a che prezzo si posizionerà: questo elemento potrebbe rappresentare la leva principale per trasformarlo in un successo o in un flop.