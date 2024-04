POCO C65 in offerta su Amazon: grandi prestazioni, piccolo prezzo

Il POCO C65 è una scelta eccellente per chi cerca un’esperienza d’uso fluida e coinvolgente senza spendere una fortuna: attualmente è in offerta a solamente 129,90€, con uno sconto dell’8%.

Questo smartphone è equipaggiato con il processore MediaTek Helio G85 octa-core, che assicura prestazioni equilibrate e superiori rispetto ai concorrenti nella stessa fascia di prezzo, e una GPU Mali-G52 ottimizzata per il gaming, garantendo un’esperienza di intrattenimento senza interruzioni.

Con un display HD+ da 6,74 pollici, il POCO C65 offre un’esperienza visiva immersiva e confortevole, ideale sia per il gaming che per la navigazione web. Il grande schermo, abbinato alla protezione avanzata per gli occhi, rende questo dispositivo una scelta ideale per lunghe sessioni di utilizzo, minimizzando l’affaticamento visivo.

Il sistema di fotocamera triplo da 50MP amplifica le possibilità creative, consentendo di catturare immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. La tecnologia di pixel binning 4-in-1 e il supporto per modalità e filtri avanzati migliorano ulteriormente la qualità delle foto, rendendo il POCO C65 una scelta eccellente per gli appassionati di fotografia mobile.

La capacità di espansione dello storage fino a 1TB e la possibilità di estendere la RAM fino a 16GB (con 8GB di RAM estesa virtuale) offrono ampio spazio per salvare video, foto, musica e giochi, assicurando che lo spazio non sia mai un problema.

Ottima anche la batteria da 5000mAh, abbinata al supporto per la ricarica rapida PD da 18W tramite USB Type-C, garantisce un’autonomia formidabile. Insomma, questo smartphone è una soluzione ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e performante proposto ad un prezzo molto economico. Non perdere questa offerta e acquistalo subito a 129€!