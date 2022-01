PlayStation VR2: ufficiale il visore di nuova generazione per PS5!

PlayStation VR2 è il nome ufficiale del sistema di realtà virtuale di ultima generazione appositamente progettato per PlayStation 5. L'annuncio è arrivato a sorpresa questa notte da Sony, che ha anche svelato il nome dei controller che accompagneranno il visore: PlayStation VR2 Sense.

“PlayStation VR2 porta i giochi VR a un livello completamente nuovo, consentendo un maggior senso di potenza e dando l'opportunità ai giocatori di fuggire nei mondi ludici come mai prima d'ora. Con il visore acceso e i controller in mano, gli utenti proveranno una gamma più ampia di sensazioni senza uguali, grazie alla creatività dei mondi di gioco realizzati dai nostri sviluppatori di livello mondiale e alla tecnologia più recente incorporata nell'hardware“.

Non ci sono per il momento immagini o informazioni sul prezzo, ma vengono confermate tutte le indiscrezioni sulle caratteristiche tecniche, per un visore VR che punta ad un importante passo in avanti rispetto al suo predecessore.

PlayStation VR2: le caratteristiche tecniche ufficiali del visore per PS5

PlayStation VR2 proverà ad offrire un'esperienza visiva ad alta fedeltà, forte del supporto al 4K HDR, un campo visivo di 110 gradi e rendering privilegiato. I display OLED garantiranno una risoluzione di 2000×2040 pixel per occhio con frame rate uniformi di 90/120Hz.

I movimenti del giocatore e dei relativi controller saranno seguiti attraverso le telecamere integrate nel visore, senza la necessità di utilizzare un accessorio esterno.

Molto interessanti sono in questo senso le nuove funzionalità sensoriali a disposizione dell'apparecchio, con una tecnologia capace di combinare tracciamento oculare, audio 3D, headset feedback e l'innovativo controller PS VR2 Sense. L'headset feedback, ad esempio, permetterà di sentire in prima persona le sensazioni offerte dal gioco, come oggetti che passano vicino alla testa del giocatore, l'inerzia di un veicolo mentre si accelera bruscamente in avanti e molto altro ancora.

Inoltre, con l'eye tracking, PS VR2 è in grado di rilevare il movimento degli occhi dell'utente, quindi uno sguardo in una direzione specifica può creare un input aggiuntivo per il personaggio del gioco. Il tutto dovrebbe garantire un'interazione con l'ambiente videoludico nuova e realistica.

Come anticipato, PS VR2 punterà anche sulla semplicità, con un solo cavo di tipo USB-C da collegare direttamente alla parte frontale di PlayStation 5. Inoltre, come primo titolo destinato a sfruttare le qualità del visore è stato annunciato Horizon Call of The Mountain, spin-off VR della serie Guerrilla.

Non ci sono per il momento ulteriori informazioni sul prezzo o sulla data di uscita. Speriamo di saperne di più prossimamente.