PlayStation VR 2, vicina la produzione di massa del visore per PS5

Si muove qualcosa per PlayStation VR 2. Il produttore cinese Goertek pare che inizierà presto la produzione di massa per il nuovo visore VR per PlayStation 5 annunciato da Sony lo scorso anno. A riferirlo è un analista di una catena di approvvigionamento cinese molto affidabile.

Se fosse vero, questo potrebbe avvicinarci ulteriormente al reveal definitivo dell'accessorio. C'è molta curiosità da parte della community anche perché pare si tratterà di un prodotto d'élite, dal prezzo elevato ma decisamente superiore al predecessore per PlayStation 4.

PlayStation VR 2, cosa sappiamo sul visore per PlayStation 5

Le poche informazioni in nostro possesso ci sono arrivate direttamente da Sony nel corso del 2021. È certo che il PS VR 2 mirerà prima di tutto ad essere decisamente più accessibile in termini di collegamenti, con un solo cavo di connessione a gestire il tutto, probabilmente di tipo USB-C, da collegare alla parte frontale di PS5.

Poi, la risoluzione sarà sensibilmente incrementata: si afferma che troveremo una tecnologia OLED Samsung capace di restituire una risoluzione di 2000 x 2040 pixel per occhio. Dovrebbero essere integrate anche funzionalità attive per il gaming, come l'eye-tracking e il feedback tattile.

A differenza del primo modello di PlayStation VR, questa volta Sony ha pensato in grande anche per il comparto accessorio: a marzo 2021 sono stati presentati i controller ufficiali, che svincolano dall'utilizzo dei PlayStation Move e si avvicinano, per design e funzionalità, agli equivalenti visti su Oculus e Valve Index. Troveremo trigger adattivi e feedback aptico, proprio come nel DualSense.

I controller verranno tracciati direttamente dal nuovo visore e non più da una videocamera come accadeva in passato: una soluzione che sulla carta garantirà una maggior precisione, una minor latenza e senza il timore che la luce ambientale possa influenzarne il funzionamento.

Il lancio, come detto, è previsto entro quest'anno, ma sul prezzo le bocche sono cucite. Visto quanto affermato in termini di potenzialità tecniche è lecito attendersi una fascia di prezzo notevolmente alta, che secondo alcuni potrebbe persino superare quello per una PlayStation 5 base, prezzata a 499 euro.

Una scelta rischiosa che potrebbe voler essere intesa come una strategia volta a dare al PlayStation VR 2 l'etichetta del prodotto d'élite che Sony sta cercando di realizzare. Tra i primi giochi a supportarlo potrebbe esserci anche Gran Turismo 7, in uscita il prossimo marzo.