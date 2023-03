PlayStation VR2 per PS5: che sorpresa, è tra le Offerte di Primavera di Amazon

Questa è l’offerta più sorprendente tra gli sconti di Primavera di Amazon: stiamo parlando di PlayStation VR2, il nuovo visore di Sony compatibile con la console PS5, che puoi avere con uno sconto di 30 euro che si applica automaticamente al checkout.

Ad un prezzo ancora più conveniente ti porti a casa un dispositivo futuristico che offre una grafica incredibile, un audio 3D spaziale, il rilevamento dello sguardo e un rendering foveated per ottimizzare le prestazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

PlayStation VR2 in offerta: che sorpresa

PlayStation VR2 ha un design ergonomico e confortevole, con un visore regolabile, una lente Fresnel leggera e bilanciata e delle prese d’aria che riducono l’appannamento. Il collegamento è gestito da un cavo USB singolo plug-and-play che lo collega alla PS5 senza bisogno di una telecamera esterna.

L’accessorio viene fornito con due controller PS VR2 Sense, che hanno un design a sfera innovativo e ti permettono di fare movimenti e gesti precisi con entrambe le mani. I controller hanno anche il feedback aptico e i grilletti adattivi per aumentare il realismo delle tue azioni. Puoi usare i controller per interagire con i mondi virtuali in modi intuitivi e divertenti.

PlayStation VR2 ti offre una vasta gamma di giochi in VR, tra cui titoli come Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village, The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution, Gran Turismo 7 e No Man’s Sky. Puoi anche goderti i contenuti non VR con la modalità cinema o controllare cosa accade nel mondo reale con la funzione vista trasparente.

PlayStation VR2 è dunque in offerta su Amazon con uno sconto di 29,95 euro che si applica automaticamente al checkout. Sei davanti ad una possibilità imperdibile per acquistare il visore VR più potente e innovativo a un prezzo vantaggioso: affrettati però, non sappiamo per quanto durerà.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.