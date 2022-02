Resident Evil 4: il remake sta per arrivare e sarà spaventoso!

Se ne parla da tempo e dopo le operazioni simili fatte con il secondo e il terzo capitolo della serie, Capcom starebbe per annunciare il remake di Resident Evil 4. Il report arriva dal sito Fanbyte.com, la cui autorevolezza è tutta da confermare, ma che finisce comunque per alimentare le voci già diffuse dal ben più noto Videogameschronicle.com. L'obiettivo della casa giapponese sarebbe quello di realizzare un titolo che proponga dei cambiamenti rispetto all'originale, puntando verso un'atmosfera più dark e horror.

Resident Evil 4 Remake: che cambiamenti ci saranno dal gioco originale?

Stando a quanto riferisce proprio VGC, ci sarebbero stati dei dissidi interni in Capcom proprio sulla direzione da conferire al progetto: il team di produzione avrebbe preferito sviluppare un gioco ispirato al titolo lanciato per la prima volta nel 2005 per GameCube, ma che incorporasse anche nuovi elementi. In tal senso, è stato preso in esempio il signor X inserito nel remake di Resident Evil 2.

Ora, il rapporto pubblicato da Fanbyte cambia un po' le carte in tavola: se le indiscrezioni sono vere, in Resident Evil 4 Remake tutta la famosa introduzione al villaggio si svolgerà in notturna, così come come buona parte del resto dell'avventura. La presentazione del progetto pare sia attesa quest'anno, ma la fonte non è stata in grado di fornire un periodo temporale preciso.

Il progetto nasce sulla scia del successo riscosso dai remake di Resident Evil 2 e 3, rifatti con un motore grafico di ultima generazione e con diversi cambiamenti rispetto gli originali, sia a livello di gameplay che puramente di contenuti, specialmente per il terzo capitolo. Ora, pare sia in programma la stessa cosa per uno degli episodi della serie più amati di sempre e che nel corso degli anni è stato riproposto in varie forme: per ultima, una edizione specifica per VR ben accolta da critica e pubblico.