PlayStation Store, oltre 2.000 giochi in sconto: ecco le offerte di agosto

Insieme a Ferragosto sono arrivate anche le offerte di agosto lanciate da PlayStation Store: migliaia di titoli (oltre 2.000) in offerta, con sconti fino al 75%. Diversi gli affari sul piatto, specialmente per chi intende recuperare giochi con qualche anno sulle spalle, ma comunque validissimi, non solo PS4 ma anche PS5. Qualche anticipazione? Gran Turismo 7, Assassin’s Creed, Monster Hunter Rise, Final Fantasy, Tekken, Dragon Ball Xenoverse, Dying Light, Ghost of Tsushima: sono soltanto alcuni dei titoli in sconto.

Una selezione di giochi PlayStation in sconto

PlayStation Store ha giochi per tutti i gusti. Ecco alcune offerte (secondo noi) imperdibili:

Gran Turismo 7 a 39,89 euro;

a 39,89 euro; Need for Speed Payback a 2,99 euro;

a 2,99 euro; EA Sports F1 24 Champions Edition a 59,99 euro;

a 59,99 euro; Star Wars Jedi: Fallen Order a 14,99 euro;

a 14,99 euro; Monster Hunter Rise + Sunbreak (DLC) a 19,79 euro;

(DLC) a 19,79 euro; Assassin’s Creed Mirage Deluxe Edition a 29,99 euro;

a 29,99 euro; Dying Light a 3,99 euro;

a 3,99 euro; TopSpin 2K25 Edizione Deluxe a 59,99 euro;

a 59,99 euro; Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT a 39,99 euro;

a 39,99 euro; Dragon Ball Xenoverse 1 and 2 Bundle a 14,39 euro.

Le offerte di agosto proposte dal PlayStation Store sono valide fino al 29 agosto: c’è ancora tempo per fare alcuni tra i migliori affari dell’anno e, perché no, acquistare un nuovo titolo da giocare durante le ferie o vacanze estive. Tutti gli sconti sono disponibili sullo store online: l’elenco completo è presente anche sul sito web ufficiale.