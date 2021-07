Nei mesi scorsi Sony ha preso la decisione di chiudere definitivamente il PlayStation Store su PS3, PSVita e PSP, l'annuncio ha generato un diffuso malcontento tra i giocatori affezionati alle vecchie console, tanto da convincere il produttore giapponese a fare dietrofront. I negozi digitali di PS3 e PSVita non chiuderanno, mentre resta valida la scelta presa riguardo PSP, la tanto amata console portatile Sony non consentirà più l'accesso allo store e il conseguente acquisto e download di giochi.

Nonostante il passo indietro riguardo PS3 e PSVita, gli utenti non hanno comunque accettato di buon grado la chiusura del PlayStation Store su PSP, proprio per questo Sony è pronta ad offrire un modo alternativo per acquistare i giochi PlayStation Portable. I titoli saranno disponibili all'acquisto proprio tramite gli store di PS3 e PSVita, basterà cercarli e scaricarli, ovviamente è necessario possedere – oltre a PSP – anche una delle suddette console.

Questa possibilità non è stata ancora comunicata da Sony tramite i canali ufficiali, ma sembra che il team di Kotaku abbia ricevuto conferme a riguardo. Dopo la mancata chiusura del PlayStation Store su PS3 e PSVita, molti giocatori si aspettavano un dietrofront anche per PSP, ma così non è stato, in compenso Sony dimostra di ascoltare il feedback dei propri utenti, offrendo loro la possibilità di scaricare i titoli della console portatile tramite gli altri store.

