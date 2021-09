Durante il secondo episodio del suo podcast, Tom Henderson ha parlato del prossimo evento PlayStation Showcase. Secondo il noto leaker non vedremo GTA 6 – come era lecito aspettarsi – e non sarà mostrata neanche la versione next-gen di GTA 5.

Mentre GTA 6 sembra ancora molto lontano dal lancio ufficiale, previsto tra il 2024 e il 2025, la remaster di GTA 5 per console di nuova generazione è in uscita il prossimo 11 novembre 2021. Sembra però che Rockstar non intenda mostrare alcunché riguardo la tanto attesa Enhanced Edition di GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S, che secondo molti rumor dovrebbe raggiungere i 60 fps in 4K e introdurre un comparto grafico rinnovato.

In occasione del PlayStation Showcase potrebbero esserci ulteriori informazioni su GTA Trilogy Remastered, la collection che include il remake di 3 grandi classici del franchise, ovvero GTA 3, Vice City e San Andreas. Secondo Henderson la trilogia potrebbe uscire nel corso del 2022, non ci stupiremmo se Rockstar decidesse di annunciarne la data di lancio già questo mese.

Non ci resta che attendere giovedì 9 settembre e seguire l'evento PlayStation Showcase – previsto per le ore 22:00 (ora italiana) – per verificare l'esattezza delle informazioni diffuse dal leaker.

Videogames