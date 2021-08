Ormai è chiaro che GTA 6 sia ancora lontano dall'annuncio ufficiale, nelle ultime settimane l'attenzione dei videogiocatori si è spostata verso la GTA Trilogy Remastered. Stando alle indiscrezioni trapelate, Rockstar Games sta per annunciare il remake di 3 grandi classici targati Grand Theft Auto – si parla di GTA 3, Vice City e San Andreas – in uscita entro fine anno. Tuttavia il noto leaker Tom Henderson sostiene sia più probabile che il gioco esca nel 2022, lo ha comunicato qualche ora fa via Twitter.

Henderson ha preferito non pubblicare informazioni su GTA Trilogy Remastered, poiché in rete sono circolate già abbastanza indiscrezioni valide. L'unico aspetto sul quale il leaker ha scelto di dire la sua riguarda proprio la data di lancio, secondo Henderson la trilogia non uscirà prima del 2022.

“Non ho menzionato GTA Remastered Trilogy, perché tutto quello che ho sentito dire è già stato pubblicato – L'unica differenza è che io non credo che la finestra di lancio sia corretta.”

Sometime in 2022. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 18, 2021

Come al solito è nostro dovere ricordare che le informazioni in questione restano semplici indiscrezioni e rumor, Rockstar Games non ha mai confermato o smentito l'esistenza di remake o remaster in fase di sviluppo. In attesa di comunicazioni o annunci ufficiali, nulla ci impedisce di fantasticare sul ritorno di grandi classici del franchise Grand Theft Auto, un'operazione nostalgia che moltissimi videogiocatori accoglierebbero di buon grado.

